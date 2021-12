Delincuentes vaciaron la cuenta del Banco de la Nación de una docente de nombre Carmen por la suma de S/10.000. Todo ocurrió luego que ella se quedara sin línea telefónica. Según la denunciante, el dinero estaba previsto para la operación de ojos de su mamá, quien tiene cataratas.

“Es sorprendente porque primero me quedé sin línea. Me doy cuenta, voy a Bitel a hacer el reclamo y me dicen que yo personalmente hice la reposición, el cambio del chip”, contó a Latina.

“Me indican que esta reposición lo han hecho en el jirón de la Unión. Voy y el joven me dice que tengo que hacer mi reclamo, en el cual pido toda la información, las cámaras, todos los documentos. Mientras el joven me va mostrando en su pantalla que hicieron una carta poder legalizada en Trujillo que llevaron a Bitel en el Callao, donde hicieron la reposición y automáticamente yo me quedé sin línea”, explicó.

Clonan su huella y le roban S/10 mil para pagar operación https://www.latina.pe/noticias





Tras presentar su reclamo, la docente sostiene que Bitel le respondió que fue ella quien hizo la reposición. “Es mentira porque yo tengo las pruebas donde he estado (el día de la reposición). Me han dado 15 días para que haga la apelación y ya lo hice”, aseveró.

VACIARON SU CUENTA BANCARIA

En otro momento, Carmen comentó que los delincuentes realizaron seis transferencias a diferentes personas y también retiraron dinero por cajero sin tarjeta en dos oportunidades. “Me han vaciado todos mis ahorros, con mucho esfuerzo. Me quedé sin nada”, lamentó.

La agraviada explicó que el dinero -que le tomó juntar dos años- estaba destinado para la operación de su madre, quien es una persona de la tercera edad. “Ella tiene cataratas en los dos ojos. Mi mamá es una adulta mayor, ya casi no ve. Todos los ahorros eran para la operación de mi mamá. (...) Me tomó más de dos años ahorrando para esta operación que es importante”, señaló.

RESPUESTA DE BITEL

Consultada a detalle sobre la respuesta de Bitel respecto a su caso, la docente reiteró que le sorprende. “De forma escrita, sin ningún documento, dicen que yo misma me he apersonado al Callao a hacer esta reposición. Yo vivo en San Juan de Miraflores, cómo se les ocurre que yo voy a ir hasta el Callao”, cuestionó,

“Y esta reposición lo han hecho con una carta poder legalizada en una notaria de Trujillo. Esta carta poder es falsa. Por eso automáticamente Bitel dio este chip donde a mi se me cortó la línea y ahí es donde han hecho todo este vaciado en mis cuentas”, puntualizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO