En 2024 se registraron 77,845 nuevos casos de cáncer y 36 956 fallecimientos por cáncer en el país. Frente a este escenario especialistas nacionales e internacionales analizarán, los avances en prevención, diágnostico y tratamiento durante el XV Congreso Peruano de Oncología Médica.

Si bien el Perú ha registrado avances importantes en prevención, el diagnóstico tardío continúa siendo uno de los principales desafíos para el control del cáncer. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA), una proporción importante de pacientes llega a los establecimientos de salud en estadios avanzados de la enfermedad. A ello se suman las limitaciones que aún persisten en el adecuado registro del estadio clínico.

El cáncer puede afectar a personas de cualquier sexo y edad. En el Perú, entre las mujeres, los tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, cuello uterino, estómago, colorrectal y tiroides. En los hombres predominan los cánceres de próstata, estómago y colorrectal, además del linfoma no Hodgkin y el cáncer de pulmón.

Perú reunirá a destacados expertos internacionales en oncología

En este contexto, la Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM) realizará el XV Congreso Peruano de Oncología Médica, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2026, en el Hotel Hilton Miraflores, encuentro científico que permitirá analizar los principales avances en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como los desafíos que enfrenta la atención oncológica en el Perú.

El Congreso contará con la participación de reconocidos especialistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, Brasil, México y España, quienes compartirán experiencias y conocimientos en distintas áreas de la oncología.

Entre los invitados se encuentra la Dra. Mariela Blum Murphy, reconocida oncóloga médica especializada en tumores gastrointestinales y profesora de Oncología Médica Gastrointestinal en The University of Texas MD Anderson Cancer Center, en Houston, uno de los principales centros oncológicos del mundo.

También participará el Dr. David Alex Jacobsohn, jefe de la División de Trasplante de Sangre y Médula Ósea del Children’s National Hospital, en Washington D. C., y profesor de Pediatría en la George Washington University School of Medicine and Health Sciences. El especialista lidera uno de los programas pediátricos de trasplante más activos de Estados Unidos.

Desde Argentina llegará el Dr. Juan Manuel O’Connor, jefe de la Unidad de Tumores Gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming, reconocido por su trabajo en investigación clínica y en la incorporación de nuevas terapias para cáncer colorrectal, tumores neuroendocrinos y hepatobiliares.

Corea del Sur tendrá una destacada representación con tres especialistas. La Dra. Hee Jeong Kim, cirujana de mama del Asan Medical Center de Seúl, cuenta con formación avanzada en instituciones como Dana-Farber Cancer Institute y Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Junto a ella participará el Dr. Sung-Bae Kim, referente asiático en cáncer de mama, inmunoterapia, desarrollo temprano de fármacos y ensayos clínicos internacionales.

Completa la delegación coreana la Dra. Hee Kyung Ahn, oncóloga médica y profesora clínica del Samsung Medical Center, especializada en cáncer de mama, oncología torácica y ensayos clínicos. Su trayectoria incluye publicaciones en revistas científicas como The Lancet Oncology y JAMA Oncology, además de su participación en la elaboración de guías clínicas coreanas para cáncer de mama.

El programa internacional también contará con el Dr. Christian Paul Pavlovich, profesor de Urología de Johns Hopkins School of Medicine y reconocido especialista en cáncer de próstata y riñón; así como con los oncólogos argentinos Dr. Mauricio Fernández Lazzaro, especializado en tumores genitourinarios, y Dr. Federico Losco, especialista en uro-oncología, cardio-oncología y ensayos clínicos, además de referente en la aplicación de inteligencia artificial en oncología.

Participará también el Dr. Gustavo Werutsky, oncólogo médico y director ejecutivo del Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG), reconocido por OncoDaily entre las 100 personas más influyentes en oncología.

Desde México llegará la Dra. Paula Anel Cabrera Galeana, jefa del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), especialista en cáncer de mama, investigadora y miembro de organizaciones científicas internacionales como SWOG, LACOG y ESMO.

Finalmente, desde España participará la Dra. María Vidal, especialista en cáncer de mama del IOB Institute of Oncology y Hospital Clínic de Barcelona, investigadora en más de 60 ensayos clínicos de fases I–III y autora de más de 40 publicaciones científicas.

El XV Congreso Peruano de Oncología Médica busca convertirse así en un espacio de actualización, intercambio científico y colaboración internacional que contribuya a fortalecer la atención oncológica y acercar al país los avances que están transformando el abordaje del cáncer en el mundo.