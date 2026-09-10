El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer de las peruanas. (Foto: Difusión)
El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer de las peruanas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En 2024 se registraron 77,845 nuevos casos de cáncer y 36 956 fallecimientos por cáncer en el país. Frente a este escenario especialistas nacionales e internacionales analizarán, los avances en prevención, diágnostico y tratamiento durante el XV Congreso Peruano de Oncología Médica.

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