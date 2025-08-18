INSN de Breña lanza registro de vacunación digital que reducirá en un 50% el tiempo de espera de atención

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña puso en marcha la digitalización de los registros de vacunación en tiempo real, disminuyendo la espera de atención en un 50%. Este proceso beneficia a los niños, adolescentes y familias del país que acuden al centro de vacunación para completar su esquema que comprende 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades.

“Hemos invertido los recursos suficientes para que los pacientes sean atendidos rápidamente. Además, con la digitalización habrá reducción del costo del papel para que esos recursos sean orientados a otras actividades prestacionales que son tan necesarias en nuestro instituto”, remarcó el director general del INSN de Breña, Carlos Urbano Durand.

En esa línea, Herberth Cuba, Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), destacó el trabajo en conjunto del INSN de Breña para la remodelación y modernización del centro de vacunación. “Este tipo de acciones, es un granito más de arena para lograr la meta del 95% de cobertura de vacunación en todo el país”, dijo el funcionario.

De esta manera, la modernización del sistema de registro de vacunación del INSN Breña permitirá simplificar dos procesos administrativos durante la atención: registro de aplicación de vacunas y cotización para la certificación internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla. A esto, se suma que, se espera atender a más de 50 personas adicionales nuevos por día.

Por su parte, la jefa del Servicio de Vacunación e Inmunizaciones, Lic. Ingrid Livia, indicó que toda la información de los usuarios ingresará al sistema del padrón nominal nacional. “La digitalización en tiempo real nos va a permitir tener más oportunidad de atención para nuestros pacientes”, indicó

En tanto, el jefe de la Unidad de Estadística e Informática, Walter Rivera, sostuvo que el nuevo sistema permitirá un ahorro sustancial en papel, impresora y tóner.

Además, como parte de la transformación digital, el Centro de Vacunación del INSN Breña inauguró ambientes remodelados de la sala de espera donde acuden un aproximado de 3200 usuarios mensuales entre población pediátrica y adulta. El costo de la ejecución de la obra supera los S/ 28 000.

Datos:

- Los equipos utilizados en el remodelado centro de vacunación fueron donados por el Seguro Integral de Salud (SIS) y también se contó el apoyo de la Oficina de Cooperación Científica Internacional del instituto.

- Hasta julio del presente año, antes del proceso de digitalización, un total de 4 648 dosis se colocaron a menores de 5 años, 16 819 a adultos y emitieron un total de 16 685 certificaciones.