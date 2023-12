Cientos de personas quedaron sorprendidas al enterarse que la evaluación de conducción en las instalaciones del Touring Club del Perú quedaron suspendidas. Los ciudadanos llegaron desde muy temprano al kilómetro 21.5 de la Panamericana Sur, en Conchán, con la intención de realizar la prueba.

“Les informamos que las citas programadas para el periodo del 19 al 23 de diciembre, en los horarios de 7 a.m. a 12 p.m., han sido desactivadas”, se lee en el aviso colocado en el frontis del centro.

De acuerdo a un afectado, un representante del Touring indicó que solo las personas programados para realizar el examen a partir de la 1 de la tarde podrían hacerlo, ya que previamente habían solicitado permisos en sus lugares de trabajo.

“Mi cita era a las 10 de la mañana, llegue minutos antes, porque te dicen que debes llegar media hora antes. Ahora me han dicho que van a reprogramar los exámenes. No es justo, no nos han avisado”, comentó uno de los afectados a Canal N.

Cabe mencionar que el comunicado detalla que las nuevas citas pueden gestionarse a través del sitio web http://cev.touring.pe/inscripcion o llamando a la central telefónica al número 01 615-9315, opción 0, en el horario de 7:00 a.m. a 4:45 p.m.