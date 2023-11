El ministro Raúl Pérez-Reyes Espejo anunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso el incremento del número de plazas para controladores aéreos y la reorganización de la parte operacional de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), cuyo personal se halla a cargo del control aéreo en los aeropuertos de tránsito comercial del Perú.

“Ante los notorios y evidentes problemas que se han visto en los videos que vimos recientemente se ha dispuesto una reorganización de toda la parte operacional del control aéreo, además de un aumento en las plazas de nuevos controladores aéreos, con la finalidad de tener una mucho más eficaz labor”, dijo el titular del MTC en conferencia de prensa realizada luego de la sesión del Consejo de Ministros de este lunes 20 de noviembre.

Estas medidas se anuncian después de la difusión de un video de la torre de control de hace un año -el día en que un camión de los bomberos y un avión chocaron en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez- en el que Wilber Ruiz, coordinador general de la torre de control, pidió a su equipo mantener la única versión de que los controladores aéreos no sabían de que los bomberos -dos de ellos fallecidos en el acto- iban a ingresar a la pista para sus ejercicios.

Asimismo, explicó que estas medidas se ejecutarán debido a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, la misma que determinó que el equipo de seis controladores no cumplieron con el tiempo de descanso mínimo entre turnos, lo que vulneró las normas aeronáuticas del Perú, debido a que no se garantizó la seguridad.

El reporte también subraya la falta de un sistema de gestión de fatiga en Corpac, ausencia de descanso adecuado entre turnos, por lo que experimentaron somnolencia y esto pudo impactar en su capacidad de mantener óptimo su nivel de concentración. Como se recuerda, el supervisor de la torre, Marcelo Rodríguez, encargado de la coordinación del simulacro de los bomberos, dormía antes del accidente y no coordinó con el controlador Reynaldo Bravo.

“En relación con los lamentables sucesos que han salido sobre Corpac quisiera hacerles recordar que hay un informe, desde hace casi mes y medio en la web del MTC, elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, que es una comisión independiente y en esa investigación tiene una serie de recomendaciones. Lo que ha hecho la Dirección General de Aeronáutica Civil es plantearle esas recomendaciones tanto para Corpac como para LAP”, dijo Raúl Pérez-Reyes Espejo.

Vale recordar que debido a este siniestro los bomberos Nicolás Santa Gadea y Ángel Torres murieron al instante tras el impacto. El tercer hombre de rojo, Manuel Villanueva, falleció siete meses después. Desde entonces sus deudos enfrentan una odisea para intentar encontrar justicia.

“Tengo que mencionar que el aeropuerto del Perú es seguro, pero no está exento de estos problemas operacionales que queremos corregir. Estamos trabajando para que tengamos un aeropuerto, no solo con personal preparado, que sí lo tenemos, sino además con la cantidad suficiente para que no tengan problemas de fatiga ni problemas de atención a la problemática de la gestión aeronáutica”, finalizó el ministro sobre el tema.

