El ministro de Salud, César Vásquez, anunció este lunes la destitución de Sonia Delgado Céspedes como directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), debido a cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

El anuncio se realizó durante la más reciente sesión de la Comisión de Salud del Congreso de la República y ante la presencia de los medios de comunicación. Vásquez tomó la decisión tras escuchar las explicaciones de Delgado, quien aseguró que no tenía afiliación política ni vínculos con el sector farmacéutico desde hace más de dos años y medio.

Antes de su destitución, Delgado se defendió señalando que contaba con un documento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que acreditaba su desafiliación de Alianza para el Progreso (APP) por inscripción indebida.

“Yo no pertenezco a APP ni a ningún partido político. Además, hablan de conflicto de intereses, pero hace más de dos años y medio no tengo ninguna empresa. He laborado en el Estado por más de 11 años: 8 en Digemid, Cenares y en Salud“, afirmó.

Vásquez justificó la medida explicando que, pese a los descargos de Delgado, su pasado empresarial generaba dudas sobre su idoneidad para el cargo. “El solo hecho de haber tenido empresas ya puede dejar atisbos de cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. Por ello, para dejar claro que nuestra gestión actúa con total transparencia, hemos decidido retirarle la confianza”, sostuvo.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud, el ministro también abordó la crisis generada por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma, empresa que ya ha sido sancionada por fallas en su fabricación y control de calidad. El producto ocasionó graves daños a la salud de pacientes y dejó fallecidos. Asimismo, Vásquez informó sobre la denuncia penal interpuesta contra la clínica Sanna de Trujillo por no reportar oportunamente reacciones adversas que derivaron en muertes.

Finalmente, el titular del Minsa desmintió versiones sobre una supuesta ampliación del plazo obligatorio para reportar reacciones adversas graves a medicamentos e insumos, asegurando que este sigue siendo de 24 horas. Se espera que en las próximas horas se anuncie al nuevo titular de la Digemid.