Jorge Luis Vázquez Flores, ganador de dos récord Guinness por ser el mayor coleccionista del mundo de ‘Los caballeros del zodiaco’, se encuentra en problemas con la Municipalidad de San Borja por un dibujo que ha realizado en su propia casa.

Entre las avenidas Guido y Barajas se encuentra un extenso mural que le rinde homenaje a la recordada y querida serie creada por Masami Kurumada.

Esta ilustración ha sido plasmada en una de las paredes de la casa de Jorge Luis Vázquez Flores; sin embargo, el municipio de San Borja se ha acercado en reiteradas oportunidades para imponerle una papeleta de imputación y pedirle que borren el diseño que vienen realizando desde el 1 de abril.

El ganador de los récord Guinness, conocido también como ‘Jorge de pegaso’, se mostró indignado por el accionar de la municipalidad y dijo que le han dado cinco días para que explique los motivos que lo llevaron a realizar el mural de ‘Los caballeros del zodiaco’ en su propia casa.

En ese contexto, el coleccionista recalcó que el dibujo no tiene fines comerciales y que solo busca rendirle tributo a la creación de Masami Kurumada, la cual admira mucho .

“Me encuentro muy indignado, frustrado con la municipalidad porque me ha dado cinco días para que haga un descargo para ver si procede o no una multa . Pienso que el municipio está vulnerando los derechos importantes que están en la Constitución, como el derecho al libre uso de la propiedad”, sostuvo Vázquez Flores ante Canal N.

Municipalidad de San Borja descarta multa contra artista