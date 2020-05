Los distritos de la capital están adecuando la infraestructura de sus parques y espacios públicos para recibir a los niños y adolescentes de hasta 14 años que desde el lunes podrán salir a hacer caminatas de treinta minutos. Esta medida del Gobierno busca reducir los efectos del encierro generados por la cuarentena.

En Magdalena del Mar, la comuna ordenó retirar los juegos infantiles en la plaza Túpac Amaru, el parque Leoncio Prado y en los malecones Miguel Grau y Castagnola. Además, se pondrán cintas de protección en las bancas para evitar que haya contagios al sentarse sobre estas superficies. El personal de serenazgo orientará a las familias para que se cumpla el distanciamiento social.

(Foto: Jorge Malpartida)

El Comercio constató ayer que en la plaza principal del distrito ya se sacaron los toboganes y casetas de juego. Además, se ha restringido el tránsito vehicular a fin de que las personas tengan más espacio para caminar por esta zona. La comuna precisó que los juegos retirados serán almacenados hasta que termine la emergencia y se colocarán 3.000 m2 de áreas verdes en los espacios intervenidos.

(Foto: Jorge Malpartida)

—Vigilancia en parques—

En Miraflores, se desinfectarán los parques diariamente antes de las 12 m., cuando empieza el horario de las salidas autorizadas de los menores. En el distrito hay 75 parques, de los cuales 14 tienen juegos infantiles.

El gerente de Desarrollo Social de Miraflores, Luis Llanos, indica que no se retirarán los equipos ni se cerrarán con vallas o cintas. “Habrá personal de serenazgo vigilando que los menores no se suban o sienten en las superficies. Ellos orientarán a los padres para que cumplan con las medidas de seguridad”, indicó. Llanos agregó que apelan a la responsabilidad de los padres para controlar que los niños no corran riesgos.

Además, en los malecones las ciclovías serán trasladadas a la pista, para ampliar el espacio de tránsito de los peatones. El Comercio constató que en algunos tramos del malecón la vereda tiene un ancho de menos de dos metros. En el óvalo de Miraflores también se están ampliando los cruces peatonales e incrementando el tiempo de pase en los semáforos para que no haya aglomeraciones.

Las ciclovías se trasladarán a la pista para dar más espacio a los peatones en el malecón de Miraflores. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

En San Isidro, existen 19 parques con juegos. La comuna ordenó desde hoy cercar estas estructuras con cintas para que nadie las utilice. Además, se pondrán cintas en los minigimnasios. Los serenos controlarán que no haya aglomeraciones y se respete el horario de salidas (de 12 m. a 6 p.m.). Actualmente, el distrito cuenta con 900 serenos que patrullan en dos turnos. El segundo grupo de agentes labora de 1 a 7 p.m. y una de sus principales funciones será vigilar los espacios públicos.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.





¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Ucayali se convierte en una de las regiones más afectadas por la pandemia