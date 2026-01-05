Mypes y emprendedores recibieron más de 85 mil servicios tecnológicos a través de la red CITE

En el marco de las acciones dirigidas al crecimiento de las mypes y emprendedores de las cadenas productivas del país, el Ministerio de la Producción (Produce,) a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), ha brindado más de 85, 800 servicios tecnológicos y de innovación durante el 2025.

Gracias a esta importante cifra, se atendieron a más de 13 mil unidades productivas, distribuidas en sectores clave como calzado, pesca-acuicultura, agroindustria, textil camélido y forestal-madera, contribuyendo a fortalecer la competitividad de las empresas y emprendedores en todo el país.

Con este esfuerzo, Produce no solo impulsó la innovación y el uso de nuevas tecnologías entre los productores, empresas, asociaciones y cooperativas, sino también, promovió la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la difusión de conocimientos en cada una de las cadenas productivas.

Todo ello mediante servicios de asistencia técnica, capacitación, ensayo de laboratorios, certificación de competencias laborales, desarrollo y diseño de productos, información tecnológica especializada, promoción de la investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i), entre otros.

Acciones destacadas

Se puso a disposición de la región Huánuco el CITEagroindustrial Huallaga con una inversión de 20 millones, lo que favoreció a las mipymes con laboratorios fisicoquímicos y microbiológicos, con plantas multipropósito para las cadenas de café, cacao y frutas, entre otros.

El ITP consolidó su compromiso con las MYPE y emprendedores del país mediante una estrategia sostenida de expansión territorial. Este crecimiento permitió la ampliación de ámbitos de atención y la creación de nuevas Unidades Técnicas, como la extensión del CITEagroindustrial Moquegua a Tacna; la incorporación de la cadena acuícola en el CITEproductivo Vraem; la evolución del CITEpesquero acuícola agroindustrial Piura y la ampliación territorial del CITEagroindustrial Oxapampa hacia Junín.

Asimismo, la implementación de Unidades Técnicas agroindustriales en Tacna, Ayacucho y Lambayeque fortalece una red más cercana, descentralizada y eficiente, que lleva innovación, asistencia técnica y mayores oportunidades de competitividad a más territorios del Perú, impulsando el desarrollo productivo y sostenible de las MYPE.

El ITP, en el marco de dos proyectos de cooperación internacional (AECID y GIZ), mejoró la oferta de servicios tecnológicos a partir de la incorporación de los enfoques de Economía Circular y Eficiencia Energética, gracias a ello, se diseñaron 50 servicios tecnológicos en 12 CITE, que incluyeron temáticas de gestión de residuos, mermas, recurso hídrico, ecodiseño y eficiencia energética, los cuales estarán disponibles de forma gratuita hasta junio del 2026.

Se puso a disposición el CITESmart (https://citesmart.itp.gob.pe/), plataforma tecnológica interactiva que brinda acceso a información especializada a nivel nacional sobre la red CITE, reflejando una gestión transparente y basada en evidencia.

A todo el esfuerzo señalado se suman otros relevantes, como el Programa CdD FEST, impulso a la I+D+i+TT y en la adhesión de cinco CITE a la red de Centros de Transformación Digital Empresarial, con la finalidad de brindar servicios de manera personalizada a las MYPE.

Los CITE involucrados bajo la modalidad de Centro de Desarrollo Productivo Digital (CDPD), son: CITEccal y CITEmadera y del Mueble de la región Lima, CITEcuero y Calzado Trujillo y CITEagroindustrial Chavimochic en la región La Libertad y en la región Cusco el CITEtextil Camélidos Cusco.

Para el 2026, el ITP red CITE buscará posicionarse como un aliado estratégico de las mipymes que buscan innovar su producción con el objetivo de llegar a más mercados nacionales e internacionales, llevando productos bajo los estándares de calidad requeridos.