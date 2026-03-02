Con la realización de más de 30 charlas, talleres y capacitaciones a diversos sectores productivos del país, que se desarrollarán en marzo, el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), busca llegar a más emprendedores y Mipymes que requieren asistencia técnica para hacer crecer sus negocios.

Estas actividades se desarrollarán en distintas regiones del país como Tacna, San Martín, Huánuco, Moquegua, Ica, Lima, Cajamarca, Ilo, Ucayali y Puno. De esta manera, Produce reafirma su compromiso con una agenda descentralizada, inclusiva y orientada al desarrollo productivo regional.

Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) del ITP, quienes brindarán conocimientos prácticos, estrategias digitales y asesoramiento técnico en temas como manipulación de alimentos para productores de vino, diseño de plantas procesadoras agroindustriales y soluciones constructivas con madera de alto valor.

Asimismo, se abordarán contenidos como el uso de harina de mosca soldado negra en acuicultura, elaboración de bebidas carbonatadas a partir de frutas de estación, cristalidad y estabilidad en la clarificación de vinos blancos y rosados, economía circular y curtición artesanal de piel de paiche, entre otros temas de relevancia para las Mipyme y emprendedores del país.

Los sectores productivos involucrados en estas actividades, que se desarrollarán de manera virtual y presencial, son pesca-acuicultura, textil-camélido, agroindustria y forestal-madera. Los interesados pueden revisar la programación completa y descargar el PDF ingresando al portal del ITP: www.gob.pe/ITP, sección “Campañas”, haciendo clic en “Charlas, talleres y capacitaciones marzo 2026”.

Con este trabajo, Produce busca acercar conocimientos especializados a los productores y comerciantes que requieren fortalecer sus capacidades, dar valor agregado a su producción y alcanzar nuevos mercados nacionales e internacionales.

Solo en 2025, el ITP, a través de su red CITE, brindó más de 100 470 servicios especializados, alcanzando a más de 14 690 clientes en todo el territorio nacional.