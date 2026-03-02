Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) del ITP.
Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) del ITP.
Por

Con la realización de más de 30 charlas, talleres y capacitaciones a diversos sectores productivos del país, que se desarrollarán en marzo, el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), busca llegar a más emprendedores y Mipymes que requieren asistencia técnica para hacer crecer sus negocios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.