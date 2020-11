El presidente de la Asociación de Municipalidades (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, consideró “sospechoso” que las cámaras de centro de Lima no hayan registrado los incidentes de violencia ocurridos durante la última marcha convocada en contra del expresidente Manuel Merino.

“Me parece muy sospechoso que justo en la parte de Piérola con Abancay no hayan funcionado las cámaras. Pido al Ministerio Público que no solo acepte los videos sino que haga una exhaustiva investigación. Esto no es algo que sea iniciativa de Jorge Muñoz, es algo que es una obligación que tenemos como alcaldes. es muy extraño que justo en esta zona no haya filmación alguna más todavía cuando ese día pasaron miles de personas por ahí”, sostuvo a TV Perú.

“Esto tiene que investigarlo la fiscalía y la policía, no vaya a ser que haya venido una orden de arriba y alguien la acató. Manipular las cámaras de seguridad es un delito”, agregó.

En diálogo con Canal N, el acalde de Lima, Jorge Muñoz, había indicado que de las más de 30 cámaras que administra el municipio, una estaba en mantenimiento, en referencia a la esquina de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, cerca a donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que participaron en las manifestaciones.

“Teníamos 33 cámaras que grabaron (la marcha) en el Centro de Lima, lamentablemente una de las cámaras, digamos que 33 funcionaron, pero había una más que estaba en mantenimiento y justo era de una cámara (ubicada) en la zona que hubiera sido de gran trascendencia”, declaró Muñoz, quien un día después anunció la separación de las personas responsables del manejo de las cámaras y del mantenimiento.

INCONSISTENCIAS

Con relación a que Municipalidad de Lima sostuviera que la cámara de seguridad del cruce de Abancay con Piérola no grabó la marcha nacional por “problemas técnicos”, El Comercio reveló ayer una serie de inconsistencias. Observó, por ejemplo, que en esa intersección hay un total de 3 dispositivos. Las tres cámaras están divididas en dos puntos estratégicos: dos en la esquina del Parque Universitario y la última afuera del centro comercial El Hueco.

Además, para entender cuál es el proceso habitual en el que estos aparatos reciben mantenimiento en una institución pública, solicitamos información a una fuente de la Municipalidad de Miraflores que tiene acceso a sus cámaras de seguridad en este distrito. “Cuando en una intersección vial hay dos o más cámaras de seguridad, el mantenimiento siempre se realiza de manera intercalada, nunca de todas juntas para que la central de monitoreo no se quede nunca ‘a ciegas’ y siempre haya registro. Se hace una por una”, dice nuestra fuente. “Es muy raro que se apaguen las tres cámaras en simultáneo para darles mantenimiento. Se hace una por una”, sostiene.

