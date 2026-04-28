Uno de los factores, de acuerdo con expertos, es el fortalecimiento de las relaciones entre Perú y China, que se da no solo en términos migratorios, sino también en materia comercial y económica. Esto ha hecho que el impacto de esta comunidad en el país sea grande y diverso. Va desde lo cultural hasta lo gastronómico, de lo turístico a lo laboral.

Radiografía de la comunidad china en el Perú

El informe ‘Estadísticas de la Migración Internacional al 2025’, publicado a fines de enero del 2026 y elaborado por el Reniec en coordinación con Migraciones muestra una radiografía exacta de la comunidad china en el Perú.

Allí se precisa que el número de extranjeros en general que residían en el país hasta el año 2025 ascendía a 1′500.089 personas. De esta cifra, un total de 14.011 eran ciudadanos chinos, es decir, el 0,9% del total de residentes extranjeros. Asimismo, cabe mencionar que más de la mitad son varones: el 69,1% (9.687).

En tanto, para el 2024, el total de ciudadanos chinos que residían en el Perú era de 11.603, o sea, el 0,8%. Hoy en día hay por lo menos tres mil ciudadanos chinos más de lo que había en poco más de un año.

Por otro lado, al 15 de agosto de 2025, se registraron 481.562 extranjeros con un estatus migratorio regular (carnet de extranjería) en el Perú. De estos, más de 5 mil son ciudadanos de nacionalidad china. Para enero del año pasado, 2.549 estaban próximos a obtener dicha condición al encontrarse en trámite su residencia.

Vale explicar que los extranjeros con estatus regular cuentan con una Calidad Migratoria Residente, lo que les otorga el Carné de Extranjería. Esto los habilita realizar actividades económicas en nuestro país. También hay otro grupo cuyo estatus regular se encuentra en proceso, habiendo ya registrado sus datos biográficos y biométricos o solicitado prórrogas de estadía, las cuales están en evaluación.

Además, en el periodo 2010 -2025 se registraron 8.749 extranjeros naturalizados o nacionalizados peruanos. En el caso de los chinos, no figuran en la lista de 21 nacionalidades. Se encontrarían dentro de ‘Otro’(14%).

Datos del 2024

Según estadísticas de Migraciones, en 2022 se registraron 12.146 ingresos, cifra que aumentó a 30.366 en el 2023. Para el periodo del 2024, los ingresos por estadías cortas de ciudadanos chinos al Perú fuero de 50.841, principalmente por actividades de turismo y negocios. Esto último representa un crecimiento superior al 67% en comparación con el año anterior.

Entre las calidades migratorias predominantes de los ciudadanos chinos en el Perú se encuentran las de Trabajador Residente, Familiar Residente, e Inversionista, entre otras. En el 2024, 1.845 chinos tenían la Calidad Migratoria Trabajador; 11% de ellos se dedicaban al tema gastronómico.

Y es que hubo un notable incremento en el número de personas con la Calidad Migratoria Trabajador, multiplicándose por cinco al pasar de 352 en el 2023 a 1.845 en el 2024, año en el que entró en operaciones el megapuerto de Chancay.

Análisis de expertos

Jose Antonio Saavedra, docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la USIL, explicó a El Comercio que muchas veces un país es utilizado como un sitio de tránsito, por ejemplo, como ocurre en Chile con los haitianos, cuyo destino final es Brasil. Igual pasa con los cubanos, agregó, que utilizan al Perú como un país de tránsito para irse a Uruguay, que por muchos años ha dado facilidades en cuanto a residencia y asilos. Este escenario puede ser uno de los factores para la llegada de más ciudadanos chinos, comentó.

“Lo que quiero decir con esto es que, en líneas generales, el Perú no ha tenido leyes migratorias muy amigables, no ha estado preparado para grandes flujos migratorios como sí otros países vecinos”, dijo.

No obstante, Saavedra mencionó que hay otras razones por las cuales la migración china ha aumentado en el Perú: el aumento de las inversiones, el turismo y la obtención de la nacionalidad. Indicó que en agosto del año pasado el Perú promulgó una nueva ley de nacionalidad, la cual prolongó de 2 a 5 años el tiempo que tiene que pasar para que se otorgue la nacionalidad. Asimismo, de 2 a 4 años, en caso la persona haya contraído matrimonio. En resumen, se han endurecido las condiciones para acceder a la nacionalidad peruana.

“Entonces, yo considero esto como una razón por la cual la migración china podría haber aumentado en este porcentaje, que es para poder acogerse y evitar las consecuencias de esta ley. Parece mentira pero la migración aprovecha o está muy consciente del cambio de leyes y llega antes que estas cambien. Aquí han venido muchos migrantes para obtener nacionalidad peruana y así viajar a Europa, Estados Unidos y a México", sostuvo.

Otro factor, sin duda, dijo el experto, es el factor comercial y laboral, relacionado en gran medida al Megapuerto de Chancay. Detalló que el desarrollo de un puerto trae negocio, además de otra serie de negocios colaterales: depósitos, residencias, transportes o una serie de actividades comerciales que van de la mano de un puerto.

Hay una flexibilidad laboral para cualquier migrante que llegue y encuentre una oportunidad laboral siempre y cuando Migraciones y el Ministerio de Trabajo den luz verde a los contratos. En tanto, el hecho de que el 70% de la migración china sea de varones, es algo a destacar, pues reflejaría que se trata de una migración laboral, añadió.

A su turno, el internacionalista Oscar Vidarte consideró que este aumento del 20% de la población china en el Perú aun representa un monto menor, no muy significativo. En cambio, destacó que, según datos de Migraciones, en los últimos años ha aumentado el flujo migratorio de ciudadanos chinos para estadías cortas, básicamente por cuestiones vinculadas con turismo y negocios: 12.000 ingresos en el 2022, 30.000 ingresos en el 2023, y 50.000 en el 2024, lo cual habla de un crecimiento porcentualmente aún mayor.

“Entonces, yo creo que el crecimiento de la población china en el Perú va de la mano en general, según cifras, con el crecimiento de la presencia china en el Perú, ya sea por turismo y negocios. Habría que pensar también en el aumento de la inversión china en el Perú, que implica muchas veces la contratación de personal chino para trabajar en el país. Es decir, hay muchas razones. Lo cierto es que el crecimiento no se da solamente en el número de ciudadanos chinos que viven en el Perú, se da también en materia de turismo, negocios, es decir, en materia de inversiones”, resaltó.

Vidarte también opinó que el aumento de población china en el país es resultado del crecimiento en la relación entre dos países que se expresa también a través de dinámicas económicas, turísticas, inversiones y comercio que conlleva necesariamente al aumento de la población de un país en otro, todavía en términos completamente manejables. “No estamos hablando de incrementos que deberían llevar a preocuparnos. No, son son números completamente entendibles", expresó.

Además, dijo que hay que considerar también que la población china es una población que está saliendo a conocer el mundo. Por ejemplo, mencionó que en Europa la población china es referente en materia turística. En ese sentido, dijo que el aumento del turismo chino en el Perú es completamente favorable, lo que podría conllevar a que algunos se queden o traten de establecer vínculos aquí.

Visado para ciudadanos chinos

Sobre el tema de la solicitud o requisito de visa para ciudadanos chinos que busquen ingresar a territorio peruano, Saavedra comentó que esta población, durante muchos años, ha tenido dificultades para entrar a muestro país porque les exigían requisitos bastante complejos. Sin embargo, precisó que eso cambió en el año 2016, cuando se publicó una exoneración de visados. Desde entonces, en el caso de algunos países con los que hay tratados de libre comercio o inversiones se suelen dar ciertas facilidades para el tema de las visas.

“Entonces, a la par que China se ha ido convirtiendo en un país de fuertes inversiones en el Perú, se están dando facilidades para que los ciudadanos chinos puedan visitar el país”, dijo.

Por su parte, Vidarte agregó que los ciudadanos chinos sí necesitan visa para ingresar al Perú. No obstante, si cuenta con visado para Estados Unidos o la Unión Europea ya no necesitan sacar otra visa. Explicó que lo que sucedía en el pasado es que habían ciudadanos chinos que aprovechaban en llegar primero a países de Latinoamérica para luego buscar vías ilegales y así ingresar a Estados Unidos.

“Nuestros país pide visa, pero si el ciudadano chino tiene visa para ingresar a Estados Unidos o a la Unión Europea, se le exime de la visa y puede entrar como turista. No sé si vaya a cambiar, porque China ha eliminado la visa para peruanos el año pasado y eso podría generar algún tipo de cambio a la solicitud de visas a ciudadanos chinos por parte del Perú", detalló.