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El impacto de la comunidad china en el país es grande y diverso. Va desde lo cultural hasta lo gastronómico, de lo turístico a lo laboral. (Foto: Shutterstock)
El impacto de la comunidad china en el país es grande y diverso. Va desde lo cultural hasta lo gastronómico, de lo turístico a lo laboral. (Foto: Shutterstock)
Por Hernán Medrano Marin

La población china en el Perú es una de las más grandes de América Latina. A ello se suma que existen millones de peruanos con ascendencia china debido a la inmigración histórica que inició en 1849. Según datos recopilados por El Comercio, en base a información de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el 2024 residían 11.603 ciudadanos chinos en territorio nacional, cifra que pasó a ser de 14 mil en el 2025. Es decir, se registró un incremento del 20% en poco más de un año.

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