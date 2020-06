Cerca de la medianoche del martes, la Comisión de Educación del Congreso intentó debatir un texto añadido al predictamen en agenda, con el que se buscaba que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un plan de emergencia del Ministerio de Educación (Minedu), establecido en el Decreto Supremo Nº016-2019.

De este modo, estas casas de estudios podrían seguir funcionando y el Estado tendría que velar porque cumplan con las condiciones básicas de calidad (CBC) de la reforma universitaria, a fin de que puedan solicitar un nuevo licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Al respecto, El Comercio conversó con el presidente de la comisión, el congresista Luis Dioses (Somos Perú).

-¿Por qué debatir esta propuesta a última hora?

No fue a última hora. Estuvo en el predictamen anterior y ha sido materia de debate; llevamos ya tres sesiones. A veces los congresistas señalan que es a última hora, pero no es así. Si usted revisa el dictamen de la sesión anterior, allí se encuentra. El día de hoy uno de los congresistas lo propuso para votación, como hubo otras propuestas también. Para ser transparentes y democráticos, a pedido de algunos congresistas que requieren más tiempo para analizar el tema, es que se ha suspendido la sesión para continuarla luego.

-En la agenda del martes, el único punto a tratar era el predictamen sobre la ampliación de la moratoria, que no tenía ningún añadido respecto a esta propuesta para que las universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse al plan de emergencia del Minedu.

Lo que se propone a nivel de práctica parlamentaria es un predictamen, un proyecto. Hoy votamos dos textos que no recogen para nada el espíritu de la propuesta que se ha hecho. Son dos textos totalmente diferentes, y así como se aprueban dos textos diferentes también se incorporan textos. Eso hasta en el pleno se acumulan. El día martes hemos acumulado uno.

-Pero eran dos textos diferentes de un mismo tema: la ampliación de la moratoria, que finalmente aprobaron por dos años. El añadido era un tema distinto.

Reitero: es a propuesta de los congresistas hacer las incorporaciones de textos y acumulaciones de proyectos. Eso es lo que estuvimos discutiendo y la sesión ha quedado suspendida.

-¿Quién es el autor o autora de esta iniciativa para que las universidades privadas denegadas puedan acogerse a un plan de emergencia del Minedu?

No se habla de un rescate estatal, ojo.

-El Decreto Supremo propone un plan de emergencia para las universidades públicas con licencia denegada. Esto es exclusivo para las universidades públicas porque dependen directamente del Estado, como apuntaron varios congresistas de la comisión. ¿Por qué razón el Estado debería gestionar y apoyar a las privadas con licencia denegada?

El debate que se ha estado dando ha sido ordenado. Hemos dado participación a todos, texto por texto. Y en referencia a este tema el debate ha quedado pendiente.

-Le reitero la pregunta: ¿por qué las privadas con licencia denegada podrían acogerse al plan de emergencia del Minedu?

Esto no ha sido propuesto por mí, porque la presidencia de la Comisión señaló en la sesión anterior que íbamos a tratar exclusivamente las propuestas del Ejecutivo. Eso ha sido llevado al predictamen. En el debate que han sugerido estas sugerencias, que han sido acogidas y luego votadas.

-¿Usted no votó a favor de la propuesta?

No, yo voté a favor del cuarto intermedio, porque observé que los congresistas no estaban bien informados pese a que se ha venido tratando el tema en las sesiones anteriores y el día de hoy. Al notarlo, solicité un cuarto intermedio para que los congresistas puedan comunicarse con sus asesores y puedan tomar mayores elementos de juicio para la votación.

-¿Cuál iba a ser su voto?

Me iba a abstener. Sí, porque mi propuesta era clara y concreta sobre el tema de la moratoria y de la creación de filiales [de universidades licenciadas]. Pero eso no me autoriza para hacer lo que mi voluntad diga, ya que mi función como presidente es guiar el debate y orientar la sesión para que de forma democrática y en estricto cumplimiento del reglamento se desarrolle la sesión.

-Nuevamente se cuestionó la labor del secretario técnico de la comisión, quien no tenía información sobre el texto que se buscaba añadir. Usted mencionó a El Comercio la semana pasada que se iba a evaluar su accionar porque varios congresistas solicitaron su retiro del grupo de trabajo. ¿Qué pasó?

Ya envié un documento a la entidad que corresponde dentro del Congreso para que se alcance el legajo de personal del secretario técnico, a fin de ver cuál ha sido su desempeño. Porque no solo por la petición que se ha formulado [de retirarlo], no hay que seguir el debido proceso. Con la información que se nos alcance, se evaluará.

-¿Está de acuerdo con que el secretario técnico se quede en la comisión?

Yo al secretario técnico no lo conozco. Ha sido asignado por el servicio parlamentario a la comisión, y aunque se dificulta coordinar remotamente, viendo otras comisiones creo que falta fortalecer esa parte de nuestra comisión.

-La comisión vuelve a estar en el centro de la crítica por estas situaciones en las que debate propuestas que, como señalaron algunos congresistas, nadie conocía.

Considero que el Parlamento siempre va a ser sujeto de este tipo de evaluación, no solo por los medios de comunicación, sino por los mismos políticos, parlamentarios y la población. Lo que corresponde es fortalecer la funcionalidad del Congreso, y si de la comisión también hay que fortalecerla, corresponde al servicio parlamentario dotarla de profesionales para que puedan asumir esta responsabilidad de la secretaría técnica.

-¿Descarta entonces que haya un petardeo a la reforma universitaria desde la comisión?

Sí, descarto totalmente que estemos buscando petardearla. Desde la presidencia de la comisión, en absoluto. Lo que hay más bien es lo que debería haber con todo proyecto: que se debata en la comisión. A veces llegan al pleno, se aprueban y luego se señala que son inconstitucionales, que no se debatieron lo suficiente. Es mejor que se haga este debate, esta polémica dentro de la comisión y los proyectos lleguen al pleno bastante debatidos, no solo por los miembros de la comisión sino por la opinión pública.

-¿Pero en esa línea no sería mejor que estos textos añadidos como el de las universidades privadas denegadas, que los propios congresistas dicen no conocer, sean debatidos en una sesión con más tiempo? El propio secretario técnico dijo que no tenía el documento a la mano antes de la votación.

Lo que le puedo decir es que no es así: el texto ya había sido propuesto en una sesión anterior. No es como dicen los congresistas, que no conocen el tema. Veo que hay bastante desatención, incluso por parte del secretario técnico.

-¿Cuándo se volverá a ver el tema?

Creo que hubo un gran avance sobre el tema de la moratoria y la creación de filiales. La sesión ha quedado suspendida y este miércoles evaluaré, de acuerdo a la agenda, cuándo se reprogramará.

-La comisión también acordó citar al ministro de Educación, Martín Benavides, y al jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, para que expliquen algunos cuestionamientos en el proceso de licenciamiento. ¿Cuándo se dará?

Eso ya está acordado, debido a las denuncias que hay en los medios de comunicación y que algunos congresistas observaron [sobre presuntas irregularidades en el licenciamiento de filiales de la Universidad Tecnológica del Perú]. Producto de ello, se aprobó citar a ambos funcionarios para que den cuenta que ya son de conocimiento público. Propondré que sean citados para el viernes 19, que tenemos una sesión ordinaria.

-El jefe de la Sunedu informó en Canal N que las denuncias sobre la UTP son falsas y que “se está intentando desprestigiar a a institución”. Además, la superintendencia ya envió una carta notarial al portal web que publicó la nota sobre las presuntas irregularidades para que se rectifique.

Bueno, eso es lo que señala él. El Congreso tiene un rol fundamental de fiscalizar y ejercer el control político. Los congresistas tienen el derecho de citarlo para que responda ante la comisión.

