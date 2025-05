Esta nueva designación se da tras el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en Pataz (La Libertad) a manos de la criminalidad y en medio del incremento de la inseguridad en el país.

Hasta antes de su designación como nuevo ministro, Malaver se desempeñaba como jefe de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior (Mininter).

Asimismo, ayer también se dieron otros cambios en el gabinete presidido por el primer ministro Eduardo Adrianzén, en las carteras de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Economía y Finanzas (MEF).

¿Quién es Malaver y con qué antecedentes llega?

En cuanto a su nivel de instrucción educativo, Carlos Malaver es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene estudios en maestría de Ciencia Política y Gobierno por la Pontifica Universidad Católica del Perú.

En lo que respecta a su carrera policial, Malaver proviene de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP). A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de mando, como el de jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, director de la Dirección de Turismo y comandante de la I Macro Región Policial Piura y Tumbes.

En julio de 2022, asumió la jefatura de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP. En aquel entonces reemplazó al general PNP Roger Pérez Figueroa, luego de que este se viera implicado en denuncias de reglaje tras declaraciones de un colaborador eficaz.

Luego, el flamante ministro del Interior se desempeñó como jefe de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes hasta fines del 2023. Asimismo, a fines de ese año, tras más de 35 años de trayectoria en la institución policial, pasó a retiro.

Vale precisar que durante su labor en la PNP, Malaver realizó importantes investigaciones en contra de la organización transnacional Tren de Aragua. Por otro lado, también llegó a liderar la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional (Dircima) de la PNP, así como ocupar cargos administrativos.

Tras su pase a retiro, Malaver Odias fue designado como director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior el 27 de diciembre de 2024. Dicho cargo lo ocupó hasta antes de ser elegido como ministro del Interior.

En tanto, la página oficial del Estado destacó el liderazgo, las habilidades de gestión y compromiso con la seguridad pública y la capacidad para enfrentar desafíos con calma y eficacia que ha mostrado Malaver en las puestos que desempeñó.

Cabe mencionar que el actual titular del Mininter ha demostrado en cierto momento manejar un discurso similar al de Juan José Santiváñez. Se mostraba a favor de que regresen poderes a la PNP. Que la policía realice las investigaciones preliminares. Y hasta puedan imputar delitos. También de que se modifique el código penal a favor de la PNP. También tuvo cargos en Mininter durante la gestión de Santiváñez.

Críticas

Es quizá su gestión como jefe de la I Macro Región Policial Piura-Tumbes, entre 2020 y 2022, la que más cuestionamientos le ha traído. El entonces alcalde provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, solicitó el relevo de Malaver por considerar que no cumplía un buen desempeño ante el incremento de la delincuencia y mostraba escasa disposición al trabajo en conjunto con los gobiernos locales.

Tras su salida de Piura, Malaver fue designado director de la Dirin PNP.

Los retos que enfrenta

El 12 de mayo, tal como señala el Registro de Visitas del Despacho Presidencia, Malaver se reunió con el exministro del Interior Juan José Santivañez en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Al respecto, para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, aquí se estaría consolidando la injerencia de Santivañez en el sector Interior, con el nombramiento de una persona cercana tanto a él como a la presidenta de la República.

“Me parece que lo que han hecho es un movimiento de ajedrez poniendo a una persona de confianza de Santivañez, que es alguien con recorrido en investigación criminal, pero que eso no lo hace buen ministro. El haber sido buen policía no lo convierte necesariamente en buen ministro. El sector Interior es mucho más grande que la investigación criminal", indicó.

Valdés señaló que enfrentar temas como las economías criminales en general y en particular la minería ilegal supone tener en, primer lugar, una comprensión política de las circunstancias y una comprensión política del fenómeno y sus efectos sociales, económicos, y obviamente criminales. En ese sentido, opinó que como ministro del Interior no se requiere a un investigador criminal, sino a una persona que dialogue, que convoque al Poder Judicial y al Ministerio Público y arme una mejor comprensión del sistema de administración de justicia y de lo que son los planes de operaciones coordinados entre ellos.

“Habrá que evaluar sus primeras acciones. Yo creo que si es una persona que mañana mismo cita o va y visita a la fiscal de la Nación para limar asperezas, tender puentes y generar un consenso estaríamos ante un ministro que cumple políticamente con la dimensión de su cargo, pero yo dudo que eso ocurra porque es una persona leal al exministro Santiváñez y a la presidenta que andan peleados o se pelearon en su momento con el Ministro Público. Me parece poco probable que eso ocurra“, detalló.

Por ello, el experto sostuvo que vamos a tener un poco más de lo mismo: habrá una falta de comprensión integral para enfrentar la seguridad desde los diversos ángulos que se requiere. Es decir, desde los sectores financiero, comunicacional, tecnológico, entre otros. “Si no tiene manejo político, nada bueno va a ocurrir”, dijo.

“Su principal reto es establecer un nuevo panorama de coordinación y colaboración con los operadores de justicia que están involucrados en el proceso de lucha contra la criminalidad. Tendría que ponerlo en práctica en las primeras cuarenta y ocho horas de su gestión. Esto nos dará una idea de si realmente tiene una comprensión política del problema. El segundo reto es el diálogo político con los gobiernos regionales y locales. Tiene que empezar un proceso de levantamiento de información y requerimientos. Y el tercer reto es dotar de los recursos necesarios a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior mediante un plan estratégico de corto, mediando y largo plazo“, resaltó.

El efímero paso de Díaz como ministro

La salida de Díaz Zulueta, quien asumió el cargo el pasado 24 de marzo, se dio en un contexto marcado por el incremento del crimen organizado y exigencias sociales por mayor eficacia en la lucha contra la inseguridad, sobre todo en zonas como Lima, el Callao, el Vraem y la provincia de Pataz (La Libertad).

Díaz no estuvo exento de cuestionamientos durante su gestión, ya que hace unos días se conoció su anterior militancia en partidos como el Morado y Alianza para el Progreso. Incluso, fue el primer ministro Gustavo Adrianzén quien se encargó de desmentir su cambio.

Ministros del Interior en actual gobierno

La cartera del Interior -al igual que la de Educación- es la que más cambios de ministros ha tenido a lo largo del actual Gobierno (en dos años y medio). Ocho en total. A continuación analizaremos a los ministros del Interior que han desfilado en el periodo Boluarte y sus principales hitos.

César Cervantes (10 dic 2022 - 21 dic 2022)

Fue el ministro del Interior que menos tiempo duró en el gobierno de Boluarte. Apenas unos 11 días. Durante su periodo murieron 22 personas en las protestas sociales. Todas ellas por impacto de bala. A tres días de asumir el cargo, varios congresistas presentaron una moción de interpelación en su contra, con la iniciativa de que responda un pliego de preguntas por la muerte de los ciudadanos.

Víctor Rojas (21 dic 2022 - 13 ene 2023)

El general retirado de la PNP culminó su gestión a la cabeza del Mininter cuatro días después de que 18 personas fuesen asesinadas por las Fuerzas Armadas y la PNP en Juliaca (Puno). Debido a estos hechos, fue denunciado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves junto a su predecesor César Cervantes, la jefa de Estado Dina Boluarte y los expresidentes del Consejo de Ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo.

Paralelamente, la bancada de Perú Libre presentó una moción para interpelar a Rojas Herrera por las muertes registradas en las protestas. A los pocos días, presentó su dimisión irrevocable a través de una carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Vicente Romero (13 ene 2023 - 17 nov 2023)

Volvió al cargo que había ejercido durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Durante su gestión se incrementaron los índices de delincuencia en el país, razón por la cual la ciudadanía comenzó a pedir acciones más concretas y drásticas. Fue en este periodo que se declaró en emergencia a distritos como San Juan de Lurigancho, entro otros. Tras algunas semanas de transcurrida esta medida, Romero señaló que esta sí dio buenos resultados, asegurando que hubo una disminución del índice delictivo.

Víctor Torres (21 nov de 2023 - 1 abr 2024)

Fue uno de los más criticados por su pobre accionar a favor de la lucha contra la delincuencia. Varios expertos le atribuyeron un mal desempeño al mando de dicha cartera. Torres no tuvo mejor forma de defenderse que felicitándose a sí mismo por los “resultados” obtenidos durante el periodo que estuvo en el cargo. Aseguró que combatir la inseguridad ciudadana puede tardar hasta tres décadas.

En marzo del 2023, la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar en su contra por la comisión del supuesto delito de abuso de autoridad en la aparentemente irregular salida del comandante general de la PNP Jorge Angulo. El inicio de estas diligencias se habría dado en el marco de las remociones entre los altos mandos de la Policía Nacional realizadas por Torres tras la agresión a la presidenta en Ayacucho.

Walter Ortiz (1 de abril de 2024 - 16 may 2024)

Renunció en medio de cuestionamientos sobre su papel protagónico en la desactivación del Equipo Especial de Policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). ​Duró solo mes y medio en el cargo.

Juan José Santiváñez Antúnez (16 may 2024 - 24 mar 2025)

A mediados de 2024, se vio envuelto en una controversia tras la filtración de audios en los que se le escuchaba discutir supuestas presiones políticas para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), presuntamente a petición de la presidenta. Santiváñez negó la autenticidad de estos audios y alegó que fueron manipulados.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, Santivañez aseguró avances significativos en la lucha contra la delincuencia, pese a que la evidencia lo contradecía, y emitió a anuncios inexactos que luego fueron desmentidos por los propios involucrados. Estos solo son parte de una larga lista de polémicas.

El 21 de marzo de 2025, el Congreso aprobó su censura con 79 votos a favor, por su incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país. Desde entonces, el gobierno de Dina Boluarte lo eligió para asumir el cargo de jefe de una oficina del Despacho Presidencial.

Julio Díaz Zulueta (24 mar 2025 - 13 may 2025)

Apenas duró menos de dos meses en el cargo. No hizo grandes cambios y y no tuvo una comunicación permanente con la prensa.