La Municipalidad de Surco señaló que, de 270 pruebas rápidas realizadas a trabajadores que realizan el servicio de delivery en el distrito, 76 dieron positivo al coronavirus (COVID-19).

El municipio informó, a través de un comunicado, que 21 personas arrojaron resultado negativo pero presentaban los síntomas, por lo que la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Sur les hizo pruebas moleculares.

Las intervenciones se realizaron en la cuadra 4 del jirón Monterrey (Chacarilla) y en el cruce de las avenidas Caminos del Inca y Benavides.

Participaron 150 agentes de la Región Policial de Lima, así como serenos y personal de Fiscalización de Surco, ya que muchos repartidores no quisieron someterse al despistaje bajo el pretexto de que tenían entregas que cumplir.

“El problema no es el servicio sino las condiciones en que se brinda, porque estas empresas no tienen responsabilidad legal ni civil. Entonces, no se hacen responsable de la salud de sus trabajadores. No solo están en riesgo ellos sino las personas a quienes llevan sus productos”, afirmó Jean Pierre Combe, alcalde de Surco.

La DIRIS Lima Sur contó con 15 profesionales divididos en 6 brigadas para esta actividad. “De salir positivo, se le brinda medicación e indicaciones para guardar su cuarentena. Trajimos por si acaso 50 pruebas moleculares para quienes dieron negativo pero presentan los síntomas”, explicó Juana Cabrera, jefa del Comando COVID-19 de la DIRIS Lima Sur.

