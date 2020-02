El viernes pasado, el alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, informó que desde la noche del 30 de enero se restableció el servicio de recojo de basura. “Firmamos el contrato con la nueva empresa de servicios hasta mediados de febrero. El servicio ya se normalizó”, afirmó ese día. Sin embargo, ayer este Diario realizó un recorrido por el distrito y constató que hay zonas donde desde hace más de una semana no se han recogido los desechos.

Entre la avenida Andrés Rázuri y la calle Francisco de Zela, en la urbanización Los Próceres, existen dos contenedores subterráneos de residuos sólidos. Lo acumulado en estos depósitos era retirado todos los días por un camión de la empresa Petramás que utilizaba un sistema especial para realizar esa tarea. A menos de una cuadra de la basura acumulada se ubica el colegio Los Próceres Surco y un policlínico de Essalud.

“Creo que el nuevo alcalde no sabe que tenemos contenedores en esta zona de Surco, porque desde hace más de una semana vienen diferentes camiones a llevarse la basura de los alrededores, pero nadie toca lo que está adentro. A mí me acaban de operar y el doctor me ha recomendado mudarme a otro sitio, porque no puedo vivir al costado de un lugar donde viven ratas, moscas y cucarachas”, contó Norma Olaechea, quien habita una casa contigua a los contenedores.

En la avenida Francisco Javier Mariátegui, dentro de la misma urbanización, hay otro par de contenedores que emanan mal olor, debido a que no se retira su contenido. Los vecinos también denuncian que el recojo se realiza a las 3 a.m. y genera ruido en la zona. El Comercio intentó comunicarse con el alcalde, pero no obtuvo respuesta.

En la urbanización Los Próceres hay roedores y cucarachas porque los contenedores de residuos no son retirados hace más de una semana. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

— Consecuencias —

La adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas, sostuvo que la entidad está recorriendo el distrito y hasta el momento ha podido verificar que existe una afectación a los vecinos. “Hay vulneración al derecho de tener una ciudad limpia y se está poniendo el riesgo la salud. El alcalde ha dado su versión, pero la defensoría no está conforme con ello, por eso se va a requerir un informe detallado del OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”, indicó.

El regidor distrital Ernesto Verde informó que el alcalde no asistió a la sesión ordinaria de concejo del último viernes ya que a esa misma hora se encontraba dando una entrevista radial. “En la reunión admitieron que lo ocurrido fue culpa de la administración del municipio”, dijo el concejal.

Agregó que el sábado se realizó una sesión de emergencia, donde se aprobó la contratación directa de Industrias Argüelles, empresa temporal de recojo de basura, bajo el concepto de “desabastecimiento”. “Una contratación directa solo puede realizarse cuando la causa es fortuita y no una negligencia. Nosotros vamos a pedir los documentos del contrato, porque dicen que se le pagará igual que a Petramás por tonelada”, sostuvo.