Fiscalizadores de la Municipalidad de Lima así como un grupo de regidores de la Municipalidad de Surco denunciaron que la actual gestión municipal del distrito viene acopiando basura en el Parque Ecológico Voces por el Clima.

Este martes, por medio de las redes sociales, algunos vecinos de Surco indicaron que no se cumplió con el recojo de basura en las principales calles del distrito. Como respuesta, la comuna señaló a través de un comunicado que el “inconveniente” fue causado por la empresa Petramás, “la cual no ha cumplido el plazo de los 1.095 días que precisa el contrato firmado el 7 de marzo del 2017 (cuyo vencimiento sería marzo 2020), resolviendo el servicio debido a que no fue seleccionado como proveedor en el actual concurso público”.

La municipalidad anunció, además, que hoy se restablecería el servicio de recojo de basura en el distrtito.

Sin embargo, como pudo comprobar El Comercio durante un recorrido por el distrtito de Surco, los desperdicios efectivamente recogidos esta mañana vienen siendo llevados al Parque Ecológico Voces por el Clima, el cual se ubica al lado de un hospital.

Hasta el lugar llegó personal de Gestión Ambiental y Fiscalización de la Municipalidad de Lima para ingresar al parque temático y realizar las inspecciones correspondientes.

“Hemos seguido a la camioneta y vemos que ha entrado al parque. Lo están utilizando como centro de acopio. Estos residuos van a generar un impacto y enfermedades a quienes residen cerca al lugar. Los residuos sólidos deberían ser puestos en un relleno sanitario”, indicó Elmer Morales, trabajador de la comuna limeña.

Asimismo, detalló que impondrán una multa a la Municipalidad de Surco e iniciarán una acción penal tras presentar el informe respectivo.

En tanto, los regidores de Surco, Carlos Pinillo y Ernesto Verde, quienes lograron ingresar al Parque Ecológico Voces por el Clima denunciaron que no se les permite salir. Ellos agregaron que es un serio atentado contra la salud de los vecinos el acopiar basura al lado de un hospital.

Este Diario también constató que las calles y avenidas recorridas por los vehículos a cargo de recoger la basura están llenas de desperdicios.