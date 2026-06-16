Un grupo de docentes y personas vinculadas a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) reveló graves cuestionamientos y acusaciones contra Augusto Caro Anchay, candidato al rectorado de dicha casa de estudios.

Los testimonios fueron recogidos durante una reunión sostenida con El Comercio y se centran en una denuncia por intento de agresión, en su polémico rol en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega antes de que perdiera el licenciamiento, así como denuncias por incompatibilidad del cargo y por haber limitado los ascensos legítimos de docentes. También se le acusa de ser parte del círculo de confianza de la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar, investigada penalmente por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, y cuya hija, además, es docente contratada y postularía en la propia lista de Caro.

Las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias dentro de la comunidad universitaria, sostienen que Caro habría formado parte del grupo de autoridades que condujo la gestión de la Garcilaso durante los años previos a la crisis institucional que terminó con la pérdida del licenciamiento otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La pérdida de licenciamiento perjudicó a miles de jóvenes.

Estas revelaciones ocurren luego de que El Comercio difundiera una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas, pagos indebidos a un docente fallecido, posibles intercambios de favores y cuestionamientos en contrataciones dentro de la Universidad Nacional del Callao, que involucran a funcionarios cercanos a la rectora Arcelia Rojas. Lo polémico, según denuncian, es que el candidato Augusto Caro actualmente es cercano a la rectora y temen que, con su designación, esta crisis pueda prolongarse en la nueva gestión.

Cuestionamientos por su participación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Augusto Caro no fue un actor secundario dentro de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, sino parte de la estructura de poder que acompañó de cerca al exrector Luis Cervantes Liñán durante los años previos a la crisis institucional de esa casa de estudios. Cervantes Liñan fue cuestionado entonces por ganar más de S/.30 millones al año y enfrenta hasta tres denuncias por irregularidades.

El actual candidato a la UNAC Augusto Caro, según indicaron las fuentes, ocupó diversos cargos dentro de la Garcilaso junto a Luis Cervantes, entre ellos jefe de grado, integrante de la Oficina de Control Interno, miembro de la Comisión de Licenciamiento y posteriormente decano de la Facultad de Economía. El temor de los denunciantes es que estas irregularidades se prolonguen en la Universidad del Callao, donde ahora Augusto Caro postula como rector.

Luis Cervantes Liñán es un factor clave aquí. Años atrás, un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) difundió el “Pronunciamiento N.° 19”, en el que expresaron una serie de cuestionamientos de su gestión.

En el documento, los firmantes señalaron presuntas irregularidades en la administración de la universidad, entre ellas el otorgamiento de distinciones honoríficas, grados “honoris causa” sin criterios académicos suficientes. También mencionaron decisiones administrativas vinculadas al manejo interno de la institución.

El pronunciamiento sostuvo además la existencia de un grupo de funcionarios, decanos y autoridades administrativas que actuaban de manera alineada con la gestión del rector. Según el texto, este conjunto de personas participaba en la toma de decisiones dentro de la universidad y en la distribución de cargos y funciones.

El documento incluye a Augusto Caro Anchay dentro del personal vinculado a la administración de la universidad en ese periodo. Se le atribuyó participación en procesos internos relacionados con la gestión académica, entre ellos la asignación de cargas horarias y otras funciones administrativas vinculadas a la organización docente.

"Él (Augusto Caro) no fue cualquier miembro. Él fue prácticamente el brazo derecho de Cervantes“, afirmó una de las fuentes universitarias.

Las fuentes consideran que uno de los principales cuestionamientos contra el candidato fue su participación en el proceso de licenciamiento de la universidad. Según indicaron, Caro integró la comisión encargada de conducir dicho proceso.

”Si él fue miembro de la comisión de licenciamiento y la universidad no se licenció, entonces fracasó en esa responsabilidad“, sostuvo una de las personas entrevistadas, cuestionando que ahora concurse para ser rector en la Universidad Nacional del Callao.

Los denunciantes afirman además que la pérdida del licenciamiento terminó afectando a miles de estudiantes. "Perjudicó a una enorme cantidad de alumnos, señaló una fuente.

Despidos irregulares y más denuncias

Otro comunicado, difundido el 3 de junio de 2023 por el colectivo “Docentes por la defensa de la universidad pública” de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) expuso una serie de cuestionamientos sobre la situación interna de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) y sus procesos de gestión académica.

Allí se señala la existencia de presuntos intereses políticos que, según indicaron, estarían influyendo en decisiones relacionadas con la administración de la facultad y los procesos de ascenso docente.

El pronunciamiento hace referencia al docente Constantino Nieves Barretto, a quien vincula con la conducción de la FCA y con decisiones relacionadas a la promoción de docentes. Según el texto, en los últimos años se habrían registrado “limitaciones” en los ascensos dentro de la facultad, es decir, habrían evitado el crecimiento profesional de los profesores de manera irregular.

El comunicado menciona a Augusto Caro Anchay, a quien se le atribuye haber tenido participación previa en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), donde el documento lo ubica como decano durante la gestión del entonces rector Luis Cervantes Liñán en un período donde se denunciaron irregulares desvinculaciones de docentes y trabajadores.

El comunicado también hace referencia a la necesidad de defender la institucionalidad de la universidad pública. La publicación fue acompañada de etiquetas vinculadas a la universidad, la meritocracia y los nombres mencionados en el texto.

Presunta incompatibilidad de funciones

Otro de los cuestionamientos está relacionado con una presunta incompatibilidad laboral entre las funciones que Caro desempeñaba en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y las actividades que mantenía en la Universidad Nacional del Callao.

Según las fuentes, Caro habría ocupado cargos que requerían dedicación exclusiva o tiempo completo en la universidad privada mientras continuaba desarrollando actividades académicas en la UNAC. "Si era dedicación exclusiva, no podía trabajar en otra universidad. Eso sería una falta grave“, afirmó una fuente universitaria.

Intento de agresión y archivamiento de denuncias por acoso

El Movimiento Docente “Innovación Académica” (IA-UNAC) denunció en mayo de este año una serie de actos de provocación y una presunta “guerra sucia” en el marco del proceso electoral universitario. A través del Comunicado N° 07-2026, la agrupación acusó directamente al candidato Augusto Caro de adoptar una actitud agresiva en el proceso electoral.

Según el documento, los incidentes ocurrieron el pasado 27 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas. Se detalla que Augusto Caro Anchay ingresó de forma intempestiva a un aula donde el candidato Róger Peña exponía su Plan de Gobierno. Al finalizar, Caro habría intentado agredir a un fotógrafo de la agrupación opositora, obligando a Peña a intervenir para calmar la situación. Asimismo, se acusó al director de la Escuela de Economía, Máximo Calero, de intentar bloquear el acceso de la lista a las aulas.

Durante la reunión con este Diario, las fuentes también se mencionaron presuntos casos de acoso sexual que habrían ocurrido cuando Caro ejercía funciones de autoridad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Las fuentes señalaron que una profesora habría denunciado a un docente por presunto acoso y que el caso posteriormente habría continuado en el Poder Judicial luego de que la universidad absolviera al denunciado.

Luego, afirmaron que una estudiante habría acudido a Caro, cuando este era decano, para denunciar el presunto hostigamiento por parte de otro alumno. "Una alumna me contó que acudió a él cuando era decano y que no recibió el apoyo que esperaba“, sostuvo una de las fuentes.

También sostuvieron que presuntamente existirían denuncias antiguas relacionadas con integrantes de la gestión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que habrían terminado archivadas. Esto debido a una supuesta red de influencia integrada por exautoridades y abogados vinculados a la Garcilaso, entre ellos Luis Cervantes, Raúl González Herrera y Palomino Manchego. Según afirmaron, esta red habría permitido archivar o neutralizar diversas denuncias presentadas durante años.

"Muchas denuncias se archivaban, pues mantiene influencias que revisan los casos“, afirmó una de las fuentes.

Presuntas actividades de campaña dentro de la UNAC

Las fuentes también afirmaron que Caro viene desarrollando actividades políticas dentro de la Universidad Nacional del Callao desde hace aproximadamente tres años con miras al actual proceso electoral.

Según indicaron, presuntamente existirían grupos estudiantiles y docentes que respaldan su candidatura dentro de distintas facultades. Además, señalaron que se habrían realizado actividades promocionales dirigidas a estudiantes, entre las que figurarían sorteos, entrega de algunos bienes y otros beneficios a cambio de su respaldo. Entre esas actividades, habría invitado comida a presuntamente descompuesta a la comunidad universitaria.

"Viene construyendo su candidatura desde hace varios años“, sostuvo una fuente. Otra afirmó que ”hay grupos estudiantiles alineados con su proyecto“.

El Comercio intentó comunicarse con Augusto Caro Anchay para obtener sus descargos respecto a los cuestionamientos expuestos en este reportaje. El candidato al rectorado de la Universidad Nacional del Callao no respondió a las llamadas telefónicas ni al mensaje enviado a través de WhatsApp solicitando su versión de los hechos. Asimismo, atendió un segundo intento de comunicación; sin embargo, la llamada se interrumpió a los pocos segundos de iniciada la conversación, sin que fuera posible formular las consultas planteadas. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta por parte del candidato.