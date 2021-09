Conforme a los criterios de Saber más

Al mismo tiempo que avanza el proceso de inmunización, van saliendo a la luz más irregularidades. Un informe de Salud con Lupa puso al descubierto que 1.443 personas a nivel nacional fueron vacunadas contra el COVID-19 con dos dosis de distintos laboratorios. Las fórmulas más usadas fueron Sinopharm-Pfizer (643) y Pfizer-Sinopharm (633), de acuerdo a la información proporcionada por la base de datos de inmunizados contra el coronavirus del Ministerio de Salud (Minsa).

En esta relación se aprecia también que a algunas personas se les colocó primero la dosis de AstraZeneca y después la de Pfizer o Sinopharm. Asimismo, existen personas que fueron inoculadas primero con Pfizer o Sinopharm y luego con AstraZeneca.

El citado informe precisa que del grupo de 643 personas inmunizadas con la fórmula Sinopharm-Pfizer, 531 recibieron las dos dosis en la misma región. En tanto, a 112 personas se les inoculó la segunda dosis en una región distinta a donde fueron vacunadas por primera vez. De este último grupo, la mayoría viajó a Lima.

Dos casos como muestra

Salud con Lupa logró contactar a dos personas que recibieron dosis contra el COVID-19 de diferentes laboratorios. Una de ellas es Amadea (64), natural de Ayacucho y quien vive en Lima hace 50 años. Luego de que fuera vacunada con dosis de Pfizer el pasado 9 de junio, en el Cuartel Barbones de El Agustino, el personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este se percató de que le habían colocado una segunda dosis de un laboratorio diferente al del primero.

El citado medio accedió a unos informes de incidencias que constataban que Amadea fue inmunizada con AstraZeneca el 22 de mayo en Ayacucho. Sin embargo, el técnico de enfermería responsable de verificar sus datos no se percató debido a fallas con el sistema.

Pero el inconveniente no acabó ahí. Al regresar a Ayacucho, la mujer se volvió a inmunizar el 9 de julio con dosis de AstraZeneca. En el vacunatorio le dijeron que como nunca se registró su vacuna Pfizer se podía vacunar nuevamente.

El otro caso es el de Silveria (73), quien se vacunó con la combinación AstraZeneca-Pfizer-AstraZeneca. Su carné de vacunación digital también omite la dosis de Pfizer.

Ella fue inmunizada en Pasco el 4 de mayo de este año. De acuerdo a otra acta de incidencia de la Diris Lima Este que revisó Salud con Lupa, fue inoculada con Pfizer en el Estadio Chancas de Andahuaylas, en Santa Anita. Siete días después, el 8 de junio, le colocaron otra dosis de AstraZeneca, en Pasco.

¿Está permitida la vacunación con dosis diferentes?

Armando Rodríguez, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), indicó a El Comercio que la norma que regula el proceso de vacunación en el Perú señala que la dosis a colocar a una persona debe pertenecer al mismo laboratorio de la dosis administrada anteriormente. Esto debido a que existe más de un tipo de proceso de elaboración de vacunas.

“¿Por qué? Bueno, no todas las vacunas son iguales, hay algunas que fueron elaboradas con virus atenuados, como en el caso de las dosis de Sinovac y Sinopharm. También hay otro grupo de vacunas que para fabricarlas se tomó una parte del ARN mensajero del virus, como en el caso de Pfizer. Ambos tipos de vacunas son de diferente acción”, explicó.

Sin embargo, Rodríguez sostuvo que hasta el momento no hay ni un estudio cuyos resultados muestren lo que pasa exactamente si una persona recibe una primera dosis de Sinopharm y una segunda de Pfizer, o viceversa.

Por su parte, el médico Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, dijo a este Diario que la inmunización a una persona con dos dosis diferentes no está aprobado en el Perú y que lo ocurrido tiene que ver más con la “disponibilidad de vacunas para migrantes, es decir, personas que recibieron una primera dosis y que luego, por trabajo u otro motivo urgente, fueron a otra región del país y se inmunizaron por segunda vez con una dosis de otro laboratorio”.´

Estudios y qué se conoce sobre los posibles efectos

Rodríguez precisó que actualmente no existen estudios sobre los posibles efectos en el sistema inmunitario de las personas si es que reciben una primera dosis de Sinopharm y luego una siguiente de Pfizer, o al revés. Sin embargo, mencionó que sí existen estudios sobre la aplicación de tres dosis con la siguiente fórmula: Sinopharm-Sinopharm-Pfizer. “A esto se le llama vacunación heteróloga”, dijo.

“Hay estudios científicos que dicen que los que han recibido dos vacunas atenuadas, como Sinopharm, y después de un tiempo se han puesto una de Pfizer (ARN mensajero), su inmunidad mejora. Eso sí está comprobado. En el caso contrario, si es que esta persona recibió dos dosis de Pfizer y luego una Sinopharm no hay estudios hasta el momento”, detalló.

De todos modos, el representante del CMP indicó que a pesar de que la recomendación es no utilizar dosis de distintas firmas, “la aplicación de vacunas diferentes no va a causar daño al organismo de una persona”.

Para Percy Mayta, el hecho de que en el Perú no esté aprobado como política que una persona sea inmunizada con dosis de distintos laboratorios, no quiere decir que no se haya estudiado. Agregó que en otros países del mundo ha pasado algo parecido en algún momento, principalmente con la fórmula AstraZeneca-Pfizer.

“En Inglaterra hubo algo de desinformación sobre un riesgo de posible trombosis por la aplicación de la dosis de AstraZeneca, por lo que algunas personas se negaron a recibirla y tuvieron que ser vacunadas con dosis de Pfizer. Luego de eso, se puedo medir y comprobar que esta combinación generaba una mayor respuesta inmune que dos dosis de AstraZeneca o, incluso, a dos dosis de Pfizer. De hecho, también se han probado combinaciones de Sinovac con AstraZeneca y se ha hallado igualmente una mayor respuesta inmune”, contó.

Un dato a considerar es que la vacuna rusa (Sputnik V) es la suma de dos vacunas. La primera dosis es un vector y la segunda es otro vector. Mayta agregó que lo que se ha ido conociendo con el tiempo es que la combinación de vacunas es segura y que las personas a las que se les aplicaron no presentaron efectos adversos mayores a los ya conocidos.

“Aún no tenemos estudios sobre la efectividad de la combinación de vacunas grandes (tipo Sinopharm y Pfizer). Pero respecto a las combinaciones que se han investigado, se tiene evidencia de que generan una mayor respuesta inmune”, resaltó.

¿Cuál debería ser el siguiente paso?

Rodríguez señaló que debe realizar un seguimiento de las más de 1.400 personas inmunizadas contra el COVID-19 con dosis de distintos laboratorios, a partir de los dos meses de su última inoculación, a fin de analizar la respuesta inmunitaria adquirida.

“Lo que existe ahora son anticuerpos neutralizantes, que puede brindar una orientación de cómo está la respuesta inmunitaria, pero aún no es algo definitivo. Todavía no se puede medir”, comentó.

Por otro lado, Mayta destacó la importancia de este seguimiento, para conocer así si la combinación Sinopharm-Pfizer genera una mayor respuesta inmune frente al coronavirus.

“El Minsa o el INS debería ya estar buscando a estas personas para medir sus niveles de anticuerpos y compararlas con aquellas que recibieron las dos dosis solo de Sinopharm o, por el contrario, solo de Pfizer, y medir su inmunidad. De esta manera se podrá contar con información útil para decidir sobre una posible tercera dosis”, puntualizó.

