Las cifras de vacunación contra el Covid-19 han bajado considerablemente. De acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud, la cobertura de la primera dosis a nivel nacional es de 94.00 %, mientras que la cobertura de la vacuna bivalente, la última que ha llegado al país, es de 8.27 %. Sin embargo, expertos consideran que la inmunización con la vacuna bivalente es de suma importancia.

Lo que debes saber

Las personas entre los 18 y 59 años que tengan la cuarta dosis contra el Covid-19 ya pueden recibir la vacuna bivalente siempre y cuando hayan pasado 2 meses desde su última vacuna.

Los adultos mayores de 60 años, personal de salud y personas en situación de riesgo pueden aplicarse la dosis bivalente luego de tres dosis previas (Foto: Minsa).

María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de inmunizaciones del Minsa, indicó a El Comercio que esta nueva disposición busca que la población no deje de protegerse contra el virus. “Hay que seguir vacunándonos debido que la pandemia aún no ha terminado, seguimos teniendo casos en el país diariamente. En su gran mayoría, se trata de personas que no han completado su proceso de dosis correspondiente ”, añadió.

Sostuvo que la vacunación evitará cuadros severos y hasta mortales que pueden ser generados por el virus. La dosis bivalente, a diferencia de las dosis previas, refuerza el organismo con la ayuda de dos antígenos: las variantes ómicron BA.4 y BA.5.

La especialista precisó que una pandemia tiene tres etapas: control, eliminación y erradicación. “Nosotros todavía nos encontramos en la etapa de control. Mientras sigan existiendo casos de Covid, la pandemia no se habrá ido”, aseguró.

María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de inmunizaciones del Minsa, agregó que el proceso ha sido bastante duro a comparación del año 2021, cuando se formaban largas colas en los centros de vacunación (Foto: Minsa).

La directora de inmunizaciones señala que, en esta quinta ola, desde septiembre a diciembre del 2022, fallecieron un promedio de 2.000 personas producto del Covid-19. Dentro de este grupo, 35 eran niños. “Al revisar los reportes, nos dimos cuenta de que estos pacientes no completaron su proceso de vacunación”, agregó.

Indica que los adultos mayores de 60 años, personal de salud y personas en situación de riesgo pueden aplicarse la dosis bivalente luego de tres dosis previas, mientras que los mayores de 18 años pueden hacerlo luego de cuatro dosis.

Campaña gratuita de vacunación bivalente (Foto: Municipalidad de Santiago de Surco).

El Minsa precisa que las mujeres embarazadas podrán recibir la dosis bivalente luego de las 12 semanas de gestación, siempre y cuando hayan pasado 2 meses desde la cuarta dosis.

Los mayores de 60 años que tengan tres dosis ya pueden recibirla por cuestión de emergencia y para evitar que sigan en zona de riesgo (Foto: Minsa).

Los pacientes con cáncer podrán recibir esta dosis luego de 3 meses de la cuarta y solo si han terminado su tratamiento oncológico, previa recomendación de su médico.

Otros detalles:

La población de 5 a 11 años puede recibir la tercera dosis luego de 3 meses desde la segunda .

puede recibir la luego de desde la . La población de 12 a 17 años puede recibir la tercera dosis luego de 3 meses desde la segunda .

puede recibir la luego de desde la . La población de 18 a 59 años puede recibir la cuarta dosis luego de 5 meses desde la tercera.

Puntos de vacunación por distrito

Centro comercial Jockey Plaza (Santiago de Surco)

Complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo)

Centro materno infantil Virgen del Carmen (Chorrillos)

Centro materno infantil Buenos Aires de Villa (Chorrillos)

Centro materno infantil Pucusana (Lurín)

Centro materno infantil Lurín (Lurín)

Centro materno infantil Portada de Manchay (Pachacamac)

Centro materno infantil San Bartolo (San Bartolo)

Centro materno infantil Ollantay (San Juan de Miraflores)

Centro materno infantil Manuel Barreto (San Juan de Miraflores)

Centro materno infantil San José (Villa El Salvador)

Centro materno infantil César López Silva (Villa El Salvador)

Centro materno infantil Juan Pablo II (Villa el Salvador)

Centro materno infantil José Galvez (Villa María del Triunfo)

Centro materno infantil Tablada de Lurín (Villa María del Triunfo)

Centro materno infantil Daniel Alcides Carrión (Villa María del Triunfo)

Centro materno infantil José Carlos Mariátegui (Villa María del Triunfo)

Centro materno infantil Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo)

SISOL Villa El Salvador (Villa El Salvador)

SISOL Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo)

Parque Zonal Sinchi Roca (Comas)

Complejo deportivo Puente Piedra (Puente Piedra)

Parque Zonal Mayta Cápac (San Martín de Porres)

Estación Naranjal del Metropolitaon (Independencia)

Mall Plaza (Comas)

Mercado “Fevacel” (Independencia)

Terminal terrestre Plaza Norte (Independencia)

Real Plaza Pro (San Martín de Porres)

Centro materno infantil Ancón (Ancón)

Centro materno infantil El Progreso (Carabayllo)

Centro materno infantil Sabta Luzmilla II (Comas)

Centro materno infantil Laura Rodríguez Dulanto Duksil (Comas)

Centro materno infantil Tahuantinsuyo Bajo (Independencia)

Centro materno infantil Juan Pablo II (Los Olivos)

Centro materno infantil Los Sureños (Puente Piedra)

Centro materno infantil Dr. Enrique Martín Altuna (Puente Piedra)

Centro materno infantil Santa Rosa (Puente Piedra)

Centro materno infantil Piedra Liza (Rímac)

Centro materno infantil Rímac (Rímac)

Centro materno infantil México (San Martín de Porres)

Plaza Norte (Independencia)

SISOL Mega Plaza (Independencia)

Campo de Marte (Jesús María)

Videna (San Luis)

Complejo deportivo IDP. Bayóvar (San Juan de Lurigancho)

Parque Zonal Huirachocha (San Juan de Lurigancho)

Instituto Nacional de Salud del Niño (Breña)

Hospital Nacional Dos de Mayo (Cercado de Lima)

Hospital Nacional Arzopispo Loayza (Cercado de Lima)

Hospital Nacional San Bartolome (Cercado de Lima)

Hospital Santa Rosa (Pueblo Libre)

Hospital San Juan de Lurigancho (San Juan de Lurigancho)

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (Cercado de Lima)

Instituto Nacional Materno Perinatal (Cercado de Lima)

Jirón de la Unión (Cercado de Lima)

Plaza Gastañeta (Cercado de Lima)

Jirón Camaná (Cercado de Lima)

Aljovín (Cercado de Lima)

Playa Miller (Jesús María)

Real Plaza de Puruchuco (ATE)

Centro materno infantil Tambo Viejo (Cieneguilla)

Centro materno infantil Santa Anita (Santa Anita)

Centro materno infantil San Fernando (ATE)

Centro materno infantil Miguel Grau (Chaclacayo)

San Isidro Labrador (Santa Anita)

¿Es necesario seguir vacuándose?

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, sostuvo que sí es necesario seguir con el proceso de vacunación para prevenir un posible aumento de la tasa de mortalidad. “La mayoría de personas que han fallecido por Covid-19 tenían sus dosis incompletas o no estaban vacunadas (...). La mortalidad ha bajado, pero eso es gracias a las vacunas. Si la población no se hubiera vacunado, la tasa de fallecidos seguiría siendo alta”, añadió.

El especialista precisó que, pese a que una persona se encuentre vacunada con la primera o segunda dosis, el virus muta cada año. Aseguró que las primeras vacunas brindaban protección por unos cuantos meses, mientras que la dosis bivalente ofrece un refuerzo anual.

Urquizo plantea el caso de la vacuna contra el sarampión, la cual tuvo que ser desarrollada por casi 20 años para tener más del 90 % de efectividad. Por lo tanto, una pandemia que ha iniciado hace tres años tiene que pasar por más investigaciones.

María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de inmunizaciones del Minsa, sostuvo que los niños generalmente son asintomáticos, pero presentan altos niveles de contagio (Foto: Minsa).

Sobre la vacuna contra la influenza

La directora de inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez Barrera, señaló que se viene preparando un plan para las regiones del país. “El Minsa está articulando sus acciones con programas sociales como Pensión 65 y Juntos, así como con los gobiernos locales y las nuevas autoridades municipales”, añadió. De esa manera, pretenden acercar la vacunación a la ciudadanía.

Se tiene mapeado trabajar de la mano con el Ministerio de Educación para llevar los programas de vacunación a las aulas. “Las vacunas están disponibles, lo que hacemos es articular con distintos sectores para aproximarlas”, agregó.