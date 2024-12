Una joven vive una pesadilla desde que le robaron a su gatito en Surco. En un inicio, la mujer pensó que su mascota se había escapado de su vivienda; sin embargo, las amenazas e imágenes de las cámaras de seguridad le dieron un giro radical al caso.

La víctima denuncia que una fémina inescrupulosa ingresó a su hogar y se llevó a su gatito de tan solo 3 meses. Los videos de la zona respaldan esta versión.

Cuando se percató que su mascota no estaba, la joven pegó afiches en los negocios y postes de los alrededores de su casa; sin embargo, estos fueron retirados misteriosamente.

Posteriormente, la víctima recibió llamadas y mensajes extorsivos donde le exigían 5 mil soles a cambio de devolverle a su gatito. Los delincuentes amenazaron con asesinar al felino si no entregaba el dinero solicitado lo antes posible.