Al menos 15 personas resultaron heridas la noche de ayer en San Juan de Lurigancho luego de que unos delincuentes detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de la discoteca Xanders, ubicada en la Av. Los Jardines. Información preliminar policial detalló que el ataque se trataría de un mensaje criminal contra una de las agrupaciones que se iba a presentar en el lugar puesto que venía siendo extorsionada, según denunció meses atrás. El alcalde del distrito, Jesús Maldonado, ha solicitado que se declare en estado de emergencia su jurisdicción por los constantes hechos de sangre.

Tras la explosión, al promediar las 8:30 p.m. de ayer, llegaron cinco unidades de bomberos y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa) para brindar una atención urgente a los heridos, de los cuales dos eran menores de edad. Los afectados fueron trasladados hasta los hospitales Bravo Chico, Hipólito Unanue, entre otros centros médicos de la zona.





#ExplosiónDeGranada |Profesionales del @SamuPeruMinsa brindan atención a afectados por una explosión ocurrida en San Juan de Lurigancho. Se desplazaron 3 unidades médicas.



Hasta el momento, son 10 heridos que han sido atendidos en el lugar del incidente, de los cuales 3 fueron… pic.twitter.com/aAVgIz6tmA — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 16, 2023

Cabe precisar que la banda conocida como Los Cómplices de la Cumbia había anunciado un concierto en la discoteca Xander, la misma que ha sido clausurada por la Municipalidad de SJL tras la explosión. A inicios de agosto anunciaron que se retiraban de los escenarios tras recibir amenazas extorsivas, de muerte y la exigencia de pagos de cupos; sin embargo, poco después retomaron sus actividades.

Anuncio del evento que se iba a llevar a cabo en la discoteca Xanders de SJL.

Su vocalista Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, un joven de 18 años, causa furor en redes sociales donde lo aclaman por su tonalidad de voz. Diversos videos en TikTok han puesto al descubierto que durante sus presentaciones se llegan a escuchar balazos.

“Soy joven y no le hago daño a nadie. Me gusta cantar y compartir con mi público”, declaró a inicios de agosto ante la prensa luego de denunciar que su agrupación era víctima de extorsionadores, quienes le exigían un pago de S/ 300.000.

El impacto de las esquirlas del artefacto explosivo se pueden ver en las puertas de la discoteca donde ocurrió el ataque (Jesús Saucedo)

De enero a agosto de este año, se han registrado 5.922 casos de extorsiones en Lima Metropolitana. Además, el municipio de San Juan de Lurigancho informó que a la fecha son 80 víctimas de sicariato las que han sido ultimadas en su jurisdicción. Sobre esto último, el alcalde comentó que con el atentado de ayer pudieron ser más.

Hasta el lugar llegaron 5 unidades de bomberos para atender la emergencia. Según pericias preliminares la explosión correspondería a la detonación de una granada por la presencia de esquirlas en los cuerpos de los heridos. Video: Fuentes de El Comercio

“Esta cifra a nosotros nos causa alarma, temor. Yo no sé por qué al gobierno central, a la presidenta Dina Boluarte, no le causa indignación. Cuando los empresarios de Gamarra salen en una protesta por su seguridad, al día siguiente se le entregan policías. Nosotros vamos denunciando esto por meses. Porque mis vecinos no tengan la misma capacidad económica que un empresario, no significa que sus vidas valgan menos. Nosotros necesitamos a esos policías”, declaró el burgomaestre Jesús Maldonado a El Comercio.

Asimismo, detalló que en la actualidad el distrito solo cuenta con un promedio de 500 policías activos por turno para una población de un millón y medio de personas. “Como en el caso de ayer, la actividad delictiva encuentra su fuerza en la ausencia de la capacidad policial y desde luego en una enorme comodidad porque tienes un distrito de una gran cantidad de negocios. (...) Mis vecinos se sienten vencidos. Hemos pedido que las fuerzas armadas salgan a patrullar”, concluyó.