El servicio de transporte en los corredores complementarios se viene desarrollando con normalidad durante las primeras horas de esta mañana. En un recorrido por la ruta del Corredor Rojo, que comprende las avenidas Javier Prado y La Marina, El Comercio comprobó que los buses no han suspendido sus servicios.

También se observa gran cantidad de vehículos informales, los cuales incluso ocupan el carril exclusivo destinado a los buses de los corredores.

Al mediodía de ayer, los concesionarios de los corredores viales complementarios azul, rojo, morado y amarillo habían anunciado la suspensión del servicio durante las primeras horas de hoy. Angel Mendoza Aguirre, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), explicó que esta medida respondía a que la ciudad está “invadida por la informalidad” y por una “mala gestión” por parte de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, anoche, Mendoza indicó que esta medida quedó sin efecto debido a que sostendrán hoy una reunión con la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, para analizar el tema. “Gracias a la intervención de la ATU estamos suspendiendo la medida anunciada para mañana (hoy)”, dijo.

Por otro lado, lamentó que por parte de la Municipalidad de Lima (MML) no hayan recibido alternativas de solución. “Esta medida no se ha levantado por intervención de la municipalidad (…); es lamentable que antes de recibir una alternativa hemos recibido amenazas de resolución de contratos”, indicó; sin embargo, fuentes de la MML indicaron a este Diario que durante este día sí estuvieron dialogando y que no se realizó ninguna amenaza.