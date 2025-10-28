La Primera Conferencia Nacional de Educación Superior (Cones 2025) concluyó el último viernes en la Universidad de Lima, luego de dos días de trabajo académico y colaborativo que reunieron a más de treinta universidades públicas y privadas, autoridades del Ministerio de Educación, la Sunedu, el Sineace y la UNESCO, además de especialistas nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, las universidades participantes aprobaron una declaración conjunta de retos y compromisos orientada a fortalecer la calidad, la innovación y la sostenibilidad del sistema universitario peruano. La hoja de ruta acordada proyecta acciones para el periodo 2025-2026, centradas en cinco ejes: inteligencia artificial, calidad educativa, internacionalización, investigación e innovación, y sostenibilidad.

Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima, en la inauguración de la Cones 2025. Foto: Ulima.

“La iniciativa de organizar este encuentro surgió en un contexto de definiciones importantes para las políticas educativas, especialmente al considerar la proximidad del proceso electoral en nuestro país. Desde la Universidad de Lima, reconocimos que era fundamental que las universidades en conjunto hicieran escuchar su voz en este periodo crucial”, señaló Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima, en la inauguración de la Cones 2025.

Un espacio para construir políticas públicas desde la evidencia

La Cones 2025 incluyó conferencias, paneles de expertos y mesas temáticas de diagnóstico en las que participaron figuras como Ezequiel Molina (Banco Mundial), Leandro Folgar (Universidad Católica del Uruguay), Marisol Hernández (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación) y Germán Gallego (Universidad Autónoma de Occidente).

Las jornadas combinaron exposiciones, preguntas del público y espacios colaborativos donde los equipos de cada eje elaboraron propuestas verificables para futuras políticas públicas.

La Cones 2025 incluyó conferencias, paneles de expertos y mesas temáticas de diagnóstico. Foto: Ulima.

Retos y compromisos adoptados

Entre los principales acuerdos a los que llegaron las universidades en la Cones 2025 se destacan:

Integrar la inteligencia artificial de forma ética y reflexiva, de modo que se promueva la alfabetización digital y la formación docente con pensamiento crítico.

Fortalecer una cultura de calidad universitaria basada en evidencias, más allá de los procesos de acreditación, con gestión por resultados y trayectorias formativas flexibles.

Impulsar la internacionalización inclusiva, mediante alianzas académicas y eventos globales que fomenten la cooperación y el intercambio estudiantil.

Vincular investigación e innovación con impacto social, lo cual oriente el conocimiento a soluciones sostenibles y el bien común.

Incorporar la sostenibilidad en la formación, la investigación y la gestión universitaria, con el fin de reforzar la responsabilidad social y el compromiso ciudadano.

Mesas de trabajo en el segundo día del evento. Foto: Ulima.

Además, durante la clausura del evento, Patricia Stuart indicó lo siguiente: “De la CONES 2025 nos llevamos la convicción de que la educación superior no existe para sí misma, sino para ampliar capacidades, oportunidades y ciudadanía; que la excelencia académica y la pertinencia social pueden —y deben— ir de la mano; y que el trabajo colaborativo acelera los cambios que el Perú requiere”.

La Universidad de Lima, como institución anfitriona, reafirmó su compromiso de mantener abierta la agenda de cooperación interuniversitaria y de acompañar los próximos pasos de este proceso nacional.