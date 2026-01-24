Francesco Mariotti (1943–2026): La eterna luz eléctrica de un genio incomprendido | IN MEMORIAM

Escuchar
Francesco Mariotti (1943–2025) fue uno de los principales impulsores del arte electrónico y de acción en el Perú. (Foto: Luis Centurión).

Por Ángel Navarro Quevedo

La obra de Francesco Mariotti nunca partió de una pregunta estética en sentido estricto, sino de una inquietud más urgente: para qué sirve el arte y a quién le habla. Nacido en Berna en 1943, pero formado vitalmente entre Europa y el Perú, Mariotti entendió muy temprano que el museo no podía ser el único destino posible de una obra. Había que salir, convocar, provocar encuentros. Hacer del espacio público un laboratorio.

