La artista colombiana posando junto a su obra "Auras Anónimas" en el cementerio Central en Bogotá (Colombia) | EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / ARCHIVO

La artista colombiana posando junto a su obra "Auras Anónimas" en el cementerio Central en Bogotá (Colombia) | EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / ARCHIVO

La artista colombiana posando junto a su obra "Auras Anónimas" en el cementerio Central en Bogotá (Colombia) | EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / ARCHIVO
La artista colombiana posando junto a su obra "Auras Anónimas" en el cementerio Central en Bogotá (Colombia) | EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / ARCHIVO
/ Mauricio Duenas Castañeda
Por Agencia EFE

La artista plástica colombiana Beatriz González, una de las figuras más destacadas del arte latinoamericano contemporáneo, falleció este viernes a los 93 años de edad.

Fallece la artista colombiana Beatriz González a los 93 años
Arte

Fallece la artista colombiana Beatriz González a los 93 años

