Ernesto Pimentel, La Chola Chabuca, es sin ninguna duda el personaje de la televisión y el espectáculo nacional más querido y admirado por el público de todas las edades y a lo largo de todo el Perú. Para nadie es un secreto que donde se vaya, ya sea costa, sierra o selva, todos lo conocen, lo siguen y le brindan innumerables muestras de cariño y respeto.

Pero ¿cuánto sabemos en realidad de su vida? De sus tristezas, sus alegrías, sus luchas y todas las batallas que ha tenido que librar para salir adelante, para lograr su propósito en la vida y para continuar con la función a pesar de todo y contra todo. Para este 2023 gran parte de ese misterio será revelado en “Chabuca” una espectacular película producida por Tondero y que mostrará aspectos desconocidos de la vida íntima del gran Ernesto Pimentel y su entrañable personaje La Chola Chabuca.

"Chabuca", la película sobre la vida de Ernesto Pimentel, aún no ha confirmado su fecha de estreno. (Foto: Difusión)

“La película nace de una idea de Tondero de Miguel Valladares, nosotros somos amigos de mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas y siempre me habló sobre hacer una película y luego de la pandemia es que yo decido que si, que es un buen momento para hacerla y es ahí donde empieza esta aventura. La película va tratar de mi vida, hasta donde llegaremos prepárense para descubrirlo”, señala Ernesto Pimentel

Este viernes 7 de octubre ha sido la fecha elegida por Tondero para presentar este pequeño primer vistazo de lo que será esta nueva gran apuesta del cine nacional y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de taquilla.

“Antes de la pandemia le propuse a Ernesto Pimentel contar su historia, lo conozco desde que tengo 16 años, de hecho empecé mi carrera con él y desde ahí le tengo un gran cariño, agradezco su confianza en mi y en Tondero para contar partes de su historia, lo admiro, sé que su vida puede inspirar a muchas personas y a través de esta película conocer más del ser humano detrás de La Chola Chabuca”, detalla Miguel Valladares

“Ernesto Pimentel, La Chola Chabuca, es el personaje más querido de la televisión peruana pero lo mejor de mi no se ha dicho y lo peor tampoco. Hoy les abro mi corazón para mostrarles que mi capa son mis polleras y su mayor altura no son mis tacos”, se escucha decir a la voz en off del propio Ernesto Pimentel en este primer adelanto.