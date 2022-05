Uno de los actores más reconocidos de Hollywood que ha logrado hacer crecer su carrera actoral de la mano de Marvel. Chris Hemsworth, más conocido por su rol como Thor, el Dios del Trueno, se ha hecho un nombre propio en la industria del cine. Este 2022, después de 5 años, el actor australiano regresa al Universo Cinematográfico de Marvel para la cuarta entrega de su saga.

El artista, nacido el 11 de agosto de 1983 en Mebourne (Australia), fue criado por su padre Craig Hemsworth, un asesor de servicios sociales, y Leonie van Os, profesora de inglés. Es el segundo de tres hermanos: el mayor es Craig y el menor Liam. Durante sus años en el colegio, Chris no tenía claro el tema de la actuación, pero sí disfrutó participar de varias obras escolares. Hasta que su familia se mudó a la Isla Phillip.

Sus inicios

Debido a que no sabía a qué quería dedicarse, Luke le recomendó que tome algunas clases de actuación. Él mismo lo acompañó a todas sus clases, a las que debían viajar durante dos horas desde la Isla Phillip hasta Melbourne. Louise Talmadge fue su profesora, y quien habría ayudado a impulsar su carrera. Ella reveló a TV Tonight que los hermanos tenían “una habilidad natural para la actuación y mucho carisma”.

En 2002, inició su carrera con apariciones en series televisivas de su natal Australia. Por ejemplo, interpretó al Rey Arturo en “Guinevere Jones”, y posteriormente tuvo roles menores en las telenovelas “Neighbours” y “Marshall Law”.

Posteriormente, apareció en “The Saddle Club” y “Fergus McPhail” entre 2003 y 2004. De ahí decidió mudarse a la capital Sídney y, tras una serie de audiciones, consiguió el papel de Kim Hyde en la telenovela “Home and Away”, donde grabó 189 capítulos desde 2004 hasta 2007. Gracias a su rol, fue reconocido con el Logie Awards como Actor nuevo más popular de 2005.

Hemsworth decidió renunciar a su papel, y se alejó por un breve tiempo de la actuación debido a la falta de oportunidades. Sin embargo, fue llamado para debutar en el cine con la película “Star Trek” (2009) como George Kirk. Ese mismo año, participó en “A Perfect Getaway”, con el que recibió críticas positivas. El éxito lo llevó a mudarse a Los Ángeles (Estados Unidos) en búsqueda de una oportunidad en Hollywood. Y lo consiguió. Para 2010, fue parte de “Ca$h”, película a la que audicionó cuando llevaba pocas semanas en el país norteamericano.

Alcanzar el éxito

Una vez que empezó a ser conocido en el medio de entretenimiento, fue convocado para darle vida al superhéroe Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su ingreso en 2011 para la primera entrega del Dios del Trueno fue un éxito total.

La primera cinta logró recaudar 449.3 millones de dólares. Gracias a su protagónico, fue nominado como Estrella emergente en los BAFTA; además de competir por otros importantes galardones en los MTV Movie Awards, los People’s Choice Awards y los Scream Awards.

Chris Hemsworth regresó como Thor para “The Avengers” (2012), el cual también recibió buenos comentarios de la crítica y recaudó 1.5 mil millones de dólares, convirtiéndose la película más taquillera de ese año. En esa ocasión, sí fue premiado en los People’s Choice Awards, los MTV Movie Awards y los Teen Choice Awards.

Gracias a la vitrina del éxito, el australiano fue convocado para la comedia de terror “The Cabin in the Woods” (2012), “Snow White and the Huntsman” (2012), “Red Dawn” (2012). Asimismo, tuvo un breve cameo en “Star Trek Into Darkness” (2013) y protagonizó “Rush” (2013), donde dio vida al corredor James Hunt.

Un héroe casado

El gran soporte que ha tenido Chris Hemsworth durante los últimos 12 años ha sido su esposa, la actriz española Elsa Pataky. Pero, la forma en la que se conocieron fue una poco convencional. A finales de 2009, ella acababa de terminar su relación con el actor Adrien Brody; y, como una manera de distraerse, decidió enfocarse en mejorar su acento americano, tras varios años residiendo en Estados Unidos.

Fue justamente su profesora de dicción quien actuó de cupido para la pareja. Al principio, Pataky se negó a conocer al australiano porque no estaba abierta a tener una relación, pero “ella insistió, me dijo que era un buen chico, que le diera una oportunidad, así que accedí a conocerle”. Pero, días después ella tuvo que viajar a España para grabar “Gigi Hollywood” y dijo que “si le importaba, me esperaría. ¡Y hasta hoy!”.

La inauguración del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles -realizado en setiembre de 2010- fue el primer evento al que asistieron juntos, oficializando su relación. Ese mismo año llegaría la boda de los actores.

Para el 25 de diciembre, Elsa y Chris se dieron el ´sí´ en una playa de Indonesia, durante una ceremonia reservada. “No había planes para ello. Para ser sinceros, estábamos de vacaciones y dijimos: ‘¿Por qué no nos casamos?’. Probablemente debería haber habido más planificación, pero todo salió bien. Estábamos con nuestras familias al mismo tiempo y, de manera aleatoria, pensamos: ‘Es una gran oportunidad para estar con todos’. Así que lo hicimos”, confesó Hemsworth a Good Morning Britain.

Dos años después, el 8 de mayo de 2012, la pareja tuvo a su primera hija India Rose en el hospital Notting Hill de Londres (Inglaterra). Mientras que, el 18 de marzo de 2014, nacieron sus mellizos Tristán y Sasha en el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles.

Ese mismo año, decidieron alejarse de Los Ángeles y trasladarse a Australia. Se establecieron en Byron Bay, una ciudad costera del estado de Nueva Gales del Sur. Esto lo hicieron para huir del estrés que tenían encima debido a sus carreras en Hollywood.

Pataky precisa que, a pesar de todos estos años juntos, ambos siguen trabajando para consolidar la relación que han construido. “Es gracioso que la gente nos considere una pareja perfecta. De ninguna manera. Ha habido altibajos y seguimos trabajando en la relación. Es un trabajo constante y nunca será fácil”, admitió a la revista Body+Soul.

En abril pasado, la actriz acudió a un evento en Madrid y habló sobre su esposo. “Una relación no tienes que vivirla como si fuese un paraíso continuo, tiene mucho trabajo por parte de las dos personas: el conocerse el uno al otro, el respeto, el aceptar cosas a las que no estás acostumbrada y el no ser egoísta”, enfatizó a 20Minutos.

Asimismo, señaló que compartir gustos con su pareja es fundamental para la relación. “A nosotros nos gusta mucho el deporte y es algo que a toda la familia nos une muchos. Nos encanta irnos de vacaciones a surfear o a esquiar”. Tal vez ese sea el secreto para tener una de las relaciones más sólidas de Hollywood.

Crítica a “Thor 2″ y recuperar el cariño de los fans

Si bien la secuela “Thor: The Dark World” (2013) logró recaudar más de 644.8 millones de dólares en la taquilla internacional; realmente no logró convencer al público del Universo Cinematográfico de Marvel. Las críticas fueron mixtas.

Incluso, el propio Chris Hemsworth emitió un comentario sobre lo que significó esta segunda cinta para él. “La primera estuvo bien, la segunda está ‘meh’. Lo que la masculinidad era, el arquetipo del héroe clásico… de pronto todo se sintió muy familiar. Me estaba percatando que estábamos justo en el límite”, dijo a GQ.

Una de las razones para el resultado de “Thor: The Dark World” habría sido el cambio de director. Tras la salida del cineasta Kenneth Brannagh (quien dirigió la primera película del Dios del Trueno), Marvel convocó a la que habría sido su primera directora mujer Patty Jenkins. Sin embargo, en medio de la producción decidieron sustituirla por Alan Taylor.

Posteriormente, Jenkins reveló la razón por la que los ejecutivos habrían decidido reemplazarla. “Les dije que quería hacer Romeo y Julieta. Quería que Jane estuviera atrapada en la Tierra, y Thor atrapado en donde estaba. Thor tendría prohibido venir y salvar a Jane porque la Tierra no importaba. Finalmente, vendría a salvar a la Tierra, para terminar descubriendo que Malekith escondía la energía oscura en el planeta, porque conocía la poca estima de Odín por este mundo, y de esta manera usaba a su favor ese desinterés”, señaló a BuzzFeed.

Dejando de lado este episodio de la franquicia, el regreso de Hemsworth para “Thor: Ragnarok” fue ampliamente aplaudido por los fanáticos del MCU. Taika Waititi ingresó como director de esta tercera película y logró combinar la aventura de Marvel con el corte de comedia necesario, creando un buen balance para el espectador.

“Todos los días se trataba de explorar lo desconocido e intentar algo diferente. Me había aburrido mucho de mí mismo como ese personaje, y también Taika; tal vez unas pocas personas allá afuera también, así que pensamos: ‘Hagamos algo diferente’”, dijo Chris a GQ.

El éxito de “Thor: Ragnarok”, que se ha posicionado como una de las mejores películas del Marvel, logró que la industria lo convoque para una nueva cinta, que será parte de la cuarta fase del MCU. Aunque, también podría ser la última donde se verá al Dios del Trueno.

Regreso a Marvel Studios

Durante la ComicCon de San Diego en 2019, Marvel Studios anunció que “Thor: Love and Thunder” formaría parte de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Su estreno estaba programado para noviembre de 2021; sin embargo, la llegada de la pandemia retrasó la producción de la nueva cinta protagonizada nuevamente por Chris Hemsworth.

Entre los avances que ha revelado Marvel, se puede apreciar que el Dios del Trueno en un proceso por recuperar su forma física luego de los hechos de “Avengers: Endgame”; mientras busca su propósito a su vida tras dejar de ser el rey de Asgard.

“Estoy muy emocionado, emocionado por probar algo diferente. Las últimas tres películas creo que ciertamente hemos conseguido salirnos del molde y presentar diferentes versiones del personaje. Y ahora las personas esperan algunos cambios drásticos. Así que creo que hemos cumplido con esa parte”, dijo.

En esta película, dirigida por Taika Waititi, Chris Hemsworth es acompañado por Natalie Portman como Jane Foster. Al elenco también se unen Tessa Thompson como Valkiria, Dave Bautista como Drax el Destructor y Pom Klementieff como Mantis. Russell Crowe también estará en el reparto como Zeus, el llamado “Padre de los Dioses”.

“Thor: Love and Thunder”, la nueva película de la cuarta fase del MCU, llegará a los cines de Perú el próximo 7 de julio; mientras que en Estados Unidos se estrenará al día siguiente: 8 de julio.