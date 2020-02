Tras la alerta sanitaria en China por el coronavirus, miles de usuarios de las redes sociales comparan lo sucedido con distintas películas sobre pandemias. La temática es siempre la misma: un virus que se comienza a propagar por el mundo y pone en peligro a toda la humanidad.

Este es un listado de películas que tiene como tema central una pandemia.

1. 12 monos (1995)

Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra y a Jeffrey Goines, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de encontrar al ”Ejército de los 12 Monos”, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad.

Reparto: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon Seda, Joseph Melito, David Morse, Michael Chance, Vernon Campbell, H. Michael Walls, Bob Adrian, Simon Jones, Carol Florence, Bill Raymond, Ernest Abuba, Irma St. Paule y Joey Perillo.

2. Contagio (2011)

La película narra como el mundo se ve asolado por la rápida propagación de un virus desconocido, que se transmite a través del aire y que es capaz de acabar con una vida humana en pocos días.

Mientras el virus se expande por toda la Tierra, los médicos de Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades y los de la OMS inician una búsqueda contrarreloj para encontrar el antídoto contra la mortífera enfermedad, que ya se ha cobrado un sinfín de víctimas en todo el mundo. Mientras, el caos y el pánico reinan en una sociedad cada vez más desmoronada en la que lo único que puede hacerse es luchar por la supervivencia.

La cinta está protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Jude Law y Brian Cranston.

3. Gamgi | The Flu (2013)

Un gran caos se experimenta cuando un virus aéreo y letal infecta a la población de una ciudad de Corea del Sur que está a menos de 20 kilómetros de Seúl.

La película cuenta con las actuaciones de Jang Hyuk, Su-Ae, Cha In-pyo, Park Hyo-ju, Lee Hee-jun, Lee Sang-yeob y Andrew William Brand.

4. I Am Legend (2007)

Año 2012. Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.

5. Blindness (2008)

Adaptación de la novela “Ensayo sobre la ceguera”, del Premio Nobel portugués José Saramago. Una misteriosa epidemia de ceguera se propaga en todo un país. Las primeras víctimas son recluidas en un hospital sin recibir explicaciones. Entre ellas está una mujer que conserva la vista, pero lo mantiene en secreto para poder acompañar a su marido, que se ha quedado ciego. Dentro del hospital se impone la ley del más fuerte, lo que dará lugar a todo tipo de atrocidades. Mientras tanto, el caos y el terror dominan las calles.

Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Alice Braga, Gael García Bernal, Yusuke Iseya, Sandra Oh, Yoshino Kimura, Isai Rivera Blas y Scott Anderson.

6. World War Z (2013)

Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

7. Bird Box (2018)

Un lustro después de que una misteriosa presencia sobrenatural llevara al suicidio a una gran parte de la sociedad, una de las supervivientes, Malorie Hayes (Sandra Bullock), y sus dos hijos, buscan desesperadamente el modo de salvarse río abajo, en una pequeña barca, hacia un lugar seguro.