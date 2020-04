La actriz Daisy Ridley, que el pasado diciembre cerró su andadura en “Star Wars”, está negociando ser la protagonista del thriller “The Ice Beneath Her”, informó este lunes el medio especializado Deadline.

Esta nueva película contará con una dirección múltiple a cargo de Radio Silence, que es el nombre del colectivo de cineastas formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.

Estos tres realizadores presentaron el año pasado la comedia siniestra “Ready or Not” y están trabajando también en la nueva entrega de la exitosa saga de terror “Scream”.

“The Ice Beneath Her” es el título de una novela de la escritora sueca Camilla Greb y gira en torno a los intentos de la policía por resolver la misteriosa muerte de una joven que aparece decapitada en la casa de un rico empresario.

Daisy Ridley, actriz británica de 28 años, alcanzó la fama mundial al convertirse en la gran protagonista de la tercera trilogía de “Star Wars”.

Su papel como la intrépida Rey brilló en las películas “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015), “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017) y “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” (2019), en donde figuró en un elenco en el que también destacaban otros actores como Adam Driver, John Boyega y Óscar Isaac.

Al margen de la saga galáctica ideada por George Lucas, Ridley ha aparecido en los últimos años en proyectos para la gran pantalla como “Murder on the Orient Express” (2017) y “Ophelia” (2018).

Está previsto que en enero de 2021, si todos los cambios y aplazamientos en Hollywood por el coronavirus no lo impiden, estrena la película “Chaos Walking”, que con un guion de Charlie Kaufman (“Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, 2004) y la dirección de Doug Liman (“The Bourne Identity”, 2002) incluirá en su reparto también a Tom Holland y Demián Bichir, entre otros.

