Lima será sede del festival de cine “Derechos Humanos: Lo esencial de cada día”, un evento gratuito que busca recordar que los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana y no son conceptos abstractos. El ciclo se desarrollará del 10 al 19 de diciembre de 2025 en diversos centros culturales de la capital.

El festival se realiza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y reúne a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Biblioteca Nacional del Perú.

También participan embajadas como las de Alemania, Francia, España, Países Bajos y el Reino Unido, además de instituciones culturales como el Goethe-Institut, el British Council y AECID.

Esta iniciativa forma parte de la Gira de Cine de Derechos Humanos del Festival Internacional de Cine y Foro de Derechos Humanos (FIFDH), reconocido mundialmente por su compromiso con la promoción de los derechos fundamentales. La programación incluye películas y documentales que abordan temas de dignidad, igualdad, libertad y justicia.

✨Ocho películas para reflexionar sobre lo que nos une y lo que hace posible la dignidad cada día.



📽️ Festival de cine público y gratuito. Te esperamos muy pronto en “Derechos Humanos: lo esencial de cada día”.



#LoEsencialDeCadaDía #DerechosHumanos pic.twitter.com/46Vl8yhpsN — ONU Derechos Humanos Perú (@OACNUDHPeru) December 1, 2025

“Debemos volver a conectar con los derechos humanos, recordando que se trata de las personas: de sus necesidades, deseos y temores, así como de sus esperanzas y aspiraciones”, señaló Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacando el espíritu del festival.

Festival “Derechos Humanos: Lo esencial de cada día” llega a Lima con funciones gratuitas. (Foto: X)

La muestra propone mirar la vida cotidiana desde una nueva perspectiva, subrayando que los derechos humanos son la base sobre la cual se construyen las relaciones sociales, la democracia y la convivencia. Cada película invita a reflexionar sobre cómo estos principios fundamentales influyen en las decisiones y experiencias diarias.

El festival busca acercar la temática de derechos humanos a públicos de todas las edades mediante un lenguaje accesible y emocional.