Frank Pérez-Garland, director de cine peruano (”Un día sin sexo”, “Locos de amor”) fue acusado de acoso sexual por varios testimonios recopilados por la cuenta de Instagram @acosadoresdecineperuanocaera. Los testimonios se recopilaron en stories compartidas por dicha cuenta.

Tras difundirse estas acusaciones, el cineasta utilizó su cuenta Instagram para compartir el siguiente mensaje:

“Mi nombre es Frank Pérez-Garland, soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mi y debo confesar que la mayoría son ciertas. Por mucho tiempo he seducido de manera intensa y, en algunos casos, invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas.”

“Cuando lo hacía, no era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder. Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mi”.

“Hace algunos meses dejé las redes y paré también los intentos de seducir a otras mujeres, sin embargo tengo muy claro que el daño ya está hecho y ahora lo único que puedo hacer es aceptar mis errores y pedirle perdón a todas las mujeres que fueron víctimas de mis acciones. Pido perdón también a mi entorno cercano por estos momentos tan horribles que les estoy haciendo pasar”.

“Lamento profundamente por todo el daño y malestar que he generado durante estos años, les pido mis más sinceras disculpas”.

TE PUEDE INTERESAR