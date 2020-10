Varias sorpresas trajo la entrega de los Globos de Oro 2018, ceremonia que le entregó el esperado premio de Mejor cinta dramática a “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, historia sobre una madre que busca justicia, pero no la encuentra.

La cinta se llevó un total de cuatro galardones, convirtiéndose así en una de las favoritas a ganar en la entrega del Oscar 2018, a desarrollarse el domingo 4 marzo.

Por el lado de la televisión, sorprendió la victoria de "The Marvelous Mrs. Maisel", tanto en Mejor actriz de serie cómica para Rachel Brosnaham como en Mejor serie cómica, galardón que recogió la creadora, Amy Sherman-Palladino ("Gilmore Girls").

"Big Little Lies", por su parte, ganó en grande con premios para Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgard; un éxito sorprendente para la serie de HBO, que volverá más adelante con una segunda temporada.

En los Globos de Oro "The Handmaid's Tale" volvió a confirmar su reinado como la Mejor serie dramática al contar una historia sobre cómo las mujeres son sometidas en una sociedad totalitaria. Protagoniza Elisabeth Moss ("Mad Men") en base a la novela de Margaret Atwood.

De igual modo, a nadie sorprendió la victoria de "Coco", producción de Disney y Pixar basada en la tradición del Día de los muertos de México. La cinta no adaptó una cultura a la ligera, sino que trabajó durante años para tratar el tema con respeto y precisión.

"Santos patronos de nuestras imperfecciones y nos hacen contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante", dijo Guillermo del Toro al ganar su primer Globo de Oro como Mejor director por "The Shape of Water", cinta que se llevó dos estatuillas en la gala.

Otra sorpresa de la noche fue la victoria de Saoirse Ronan como Mejor actriz de película musical o de comedia por "Lady Bird". La joven intérprete derrotó a pesos pesados como Emma Stone ("Battle of the Sexes"), Helen Mirren ("The Leisure Seeker") y Judi Dench ("Victoria & Abdul").

TODOS LOS GANADORES EN LOS GLOBOS DE ORO 2018

TELEVISIÓN

MEJOR ACTRIZ DE TV - SERIE LIMITADA ​Jessica Biel – "The Sinner" Nicole Kidman – "Big Little Lies" (GANADORA) Jessica Lange – "Feud: Bette and Joan" Susan Sarandon – "Feud: Bette and Joan" Reese Witherspoon – "Big Little Lies"

MEJOR ACTRIZ DE TV - COMEDIA O MUSICAL ​Pamela Adlon – "Better Things" Alison Brie – "Glow" Issa Rae – "Insecure" Rachel Brosnahan – "The Marvelous Mrs. Maisel" (GANADORA) Frankie Shaw – "SMILF"

MEJOR ACTRIZ DE TV - DRAMA ​Caitriona Balfe, "Outlander" Claire Foy, "The Crown" Maggie Gyllenhaal, "The Deuce" Katherine Langford, "13 Reasons Why" Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale" (GANADORA)

MEJOR ACTOR DE TV - DRAMA ​Sterling K. Brown, "This is Us" (GANADOR) Freddie Highmore, "The Good Doctor" Bob Odenkirk, "Better Call Saul" Liev Schreiber, "Ray Donovan" Jason Bateman, "Ozark"

MEJOR SERIE DE TV - DRAMA ​"The Crown" "Game of Thrones" "The Handmaid’s Tale" (GANADORA) "Stranger Things" "This is Us"

MEJOR ACTOR DE REPARTO - TV Alfred Molina – "Feud: Bette and Joan" Alexander Skarsgard – "Big Little Lies" (GANADOR) David Thewlis – "Fargo" David Harbour – "Stranger Things" Christian Slater – "Mr. Robot"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO - TV Laura Dern – "Big Little Lies" (GANADORA) Ann Dowd – "The Handmaid’s Tale" Chrissy Metz – "This is Us" Michelle Pfeiffer – "The Wizard of Lies" Shailene Woodley – "Big Little Lies"

MEJOR ACTOR DE TV - SERIE LIMITADA Robert De Niro – "The Wizard of Lies" Jude Law – "The Young Pope" Kyle MacLachlan – "Twin Peaks" Ewan McGregor – "Fargo" (GANADOR) Geoffrey Rush – "Genius"

MEJOR SERIE DE TV - COMEDIA "Black-ish" "The Marvelous Mrs. Maisel" (GANADOR) "Master of None" "SMILF" "Will & Grace"

MEJOR ACTOR DE TV - COMEDIA O MUSICAL ​Anthony Anderson – "Black-ish" Aziz Ansari – "Master of None" (GANADOR) Kevin Bacon – "I Love Dick" William H. Macy – "Shameless" Eric McCormack – "Will & Grace"

MEJOR SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN "Big Little Lies" (GANADORA) "Fargo" "Feud: Bette and Joan" "The Sinner" "Top of the Lake: China Girl"

CINE

MEJOR ACTOR DE REPARTO Willem Dafoe, "The Florida Project" Armie Hammer, "Call Me by Your Name" Richard Jenkins, "The Shape of Water" Christopher Plummer, "All the Money in the World" Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (GANADOR)

MEJOR BANDA SONORA "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" "The Shape of Water" (GANADORA) "Phantom Thread" "The Post" "Dunkirk"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "Ferdinand" – ‘Home’ "Mudbound" – ‘Mighty River’ "Coco" – ‘Remember Me’ "The Star" – ‘The Star’ "The Greatest Showman" – ‘This Is Me’ (GANADORA)

MEJOR ACTOR DE MUSICAL O COMEDIA Steve Carell, "Battle of the Sexes" Ansel Elgort, "Baby Driver" James Franco, "The Disaster Artist" (GANADORA) Hugh Jackman, "The Greatest Showman" Daniel Kaluuya, "Get Out"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA "The Boss Baby" "The Breadwinner" "Ferdinand" "Coco" (GANADORA) "Loving Vincent"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Mary J. Blige, "Mudbound" Hong Chau, "Downsizing" Allison Janney, "I, Tonya" (GANADORA) Laurie Metcalf, "Lady Bird" Octavia Spencer, "The Shape of Water"

MEJOR GUION "The Shape of Water" "Lady Bird" "The Post" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (GANADOR) "Molly’s Game"

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA "A Fantastic Woman" "First They Killed My Father" "In the Fade" (GANADORA) "Loveless" "The Square"

MEJOR DIRECTOR ​Guillermo del Toro, "The Shape of Water" (GANADOR) Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Christopher Nolan, "Dunkirk" Ridley Scott, "All The Money in the World" Steven Spielberg, "The Post"

MEJOR ACTRIZ DE MUSICAL O COMEDIA Judi Dench, "Victoria & Abdul" Margot Robbie, "I, Tonya" Saoirse Ronan, "Lady Bird" (GANADORA) Emma Stone, "Battle of the Sexes" Helen Mirren, "The Leisure Seeker

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA "The Disaster Artist" "Get Out" "The Greatest Showman" "I, Tonya" "Lady Bird" (GANADORA)

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA Jessica Chastain, "Molly’s Game" Sally Hawkins, "The Shape of Water" Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (GANADORA) Meryl Streep, "The Post" Michelle Williams, "All the Money in the World"

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name" Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread" Tom Hanks, "The Post" Gary Oldman, "Darkest Hour" (GANADOR) Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

MEJOR PELÍCULA - DRAMA "Call Me by Your Name" "Dunkirk" "The Post" "The Shape of Water" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (GANADORA)

UN INICIO TÍPICO

El conductor de los Globos de Oro, Seth Meyers, empezó su discurso con bromas variadas sobre los actores, películas y series nominadas. "'Stranger Things' me recordó mucho a mi infancia. No el elemento sci-fi, sino porque un tipo de Radioshack salía con mi mamá", dijo.

Tampoco pudo faltar un chiste relacionado a Kevin Spacey, acusado de acosar sexualmente a menores de edad.

"'Call me by your name' es una película sobre muchachos en crecimiento. Kevin Spacey habría dicho 'oh no, perdiste mi atención al decir 'crecimiento'".

ALGUNAS CURIOSIDADES DEL EVENTO

"The Handmaid's Tale" (Hulu) confirma que es la serie favorita del momento, pues además de su victoria en el Emmy 2017, ha sido reconocida por lo mismo en los Globos de Oro 2018. Derrotó a la ganadora del 2017, "The Crown" (Netflix)

Si bien "Coco" ha sido recibida con aclamación en todo el mundo, la cinta no se llevó el premio a Mejor canción por "Remember me". Perdió contra "This Is Me" de "The Greatest Showman".

Laura Dern, por su parte, se llevó su primer Globo de Oro por "Big Little Lies". no obstante, ella no es ajena al premio, pues ganó la estatuilla de Miss Golden Globe cuando solo era una adolescente en 1982.

Un momento emotivo en el evento fue el homenaje a Oprah Winfrey, una de las personas más influyentes de la televisión estadounidense, quien recibió el premio Cecil B. de Mille. Ella mencionó que ver a Sidney Poitier ganar el Oscar fue una de las situaciones que más la motivaron en su niñez.

Por su parte, el servicio de TV Netflix solo consiguió una estatuilla en los Globos de Oro 2018, esto gracias a la victoria de Aziz Ansari en la categoría de Mejor actor de serie cómica o musical por "Master of None".

LOS ANTECEDENTES DE LA CEREMONIA

Los Globos de Oro iniciaron la noche del domingo una temporada de premios en Hollywood que se espera esté marcada por las manifestaciones contra las recientes denuncias de acoso y abuso sexual en la meca del cine.

La protesta condicionó esta gala de los Globos de Oro, pues, varios asistentes fueron vestidos de negro para simbolizar la lucha contra la desigualdad en Hollywood, la violencia de género y cualquier tipo de trato injusto.

LA ALFOMBRA ROJA

Globos de Oro 2018. Sterling K. Brown ("This is Us") y su esposa, Ryan Bathe. (Foto: AFP)

Llegaron Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink; niños protagonistas de la serie "Stranger Things" de Netflix. También apareció Rachel Brosnahan, ex integrante de "House of Cards" que ahora protagoniza "The Marvelous Mrs. Maisel" para Amazon Prime.

También apareció Alison Sudol, cantante y actriz que se dejó ver en el exitoso spin-off de la saga "Harry Potter": "Animales fantásticos y dónde encontrarlos". No faltó John Goodman, quien volverá este 2018 en una nueva temporada de la serie "Roseanne".

De igual modo, llegó a la alfombra roja de los Globos de Oro 2018 el británico Daniel Kaluuya, nominado en la categoría de Mejor actor de película musical o comedia por "Get Out", donde fue un hombre que cae víctima de racistas.

También se dejó ver una de las actrices revelación del 2017: la australiana Katherine Langford, quien interpretó a Hannah Baker en la serie "13 Reasons Why".

Katherine Langford, nominada a los Globos de Oro 2018 por "13 Reasons Why". (Foto: Reuters)

Una lista breve de los intérpretes que ya llegaron a la entrega de los Globos de Oro 2018: Edgar Ramírez ("Alien: Covenant"), Cameron Dove ("Descendants"), Meryl Streep ("The Post"), Debra Messing ("Will & Grace"), William H. Macy ("Shameless"), Matt Smith ("The Crow"), Claire Foy ("The Crown"), Winona Ryder ("Stranger Things"), etc.

También aparecieron intérpretes de icónicas series del canal AMC: Christina Hendricks, que fue la secretaria Joan Holloway en "Mad Men"; y Bob Odenkirk, quien interpretó al abogado Saul Goodman en "Breaking Bad" y que repite el rol en "Better Call Saul".

También aparecieron Dakota Johnson, protagonista de la saga de cintas eróticas "50 sombras de Grey"; Caitriona Balfe, quien lidera el elenco de la serie de viajes en el tiempo "Outlander" (Starz); así como Alison Brie, de la serie de lucha libre "GLOW".

Se dejaron ver grandes estrellas de acción, como es el caso de Chris Hemsworth de "Thor", Alicia Vikander de "Tomb Raider" y Hugh Jackman, quien se despidió del mutante Wolverine en "Logan".

Los Globos de Oro también han reunido a grandes estrellas de la música, como Justin Timberlake y Mariah Carey. Ella fue nominada al premio de Mejor canción original.

Chris Hemsworth, estrella del Universo Marvel. (Foto: AFP)

LOS PREPARATIVOS DE LAS ESTRELLAS

Vía redes sociales, los jóvenes actores Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink y Caleb Mclaughlin compartieron imágenes de lo que hicieron antes de la ceremonia. Ellos trabajan en la serie de TV de Netflix "Stranger Things"

De otro lado, las primeras estrellas en llegar al evento fueron Missi Pyle, Carly Steel, Mario Lopez, Renee Bargh, etc. Varios de ellos llevaron en el vestuario un pin negro con la frase "se acabó el tiempo"; en referencia a los escándalos de abuso sexual que se destaparon en Hollywood.

También vistió de negro Salma Hayek, quien acusó semanas atrás al productor Harvey Weinstein de acosarla sexualmente. "Vestí de negro el jueves y, sí, vestiré de negro hoy. No por un luto, sino por un despertar", dijo en Instagram.

La ceremonia fue conducida este año por Seth Meyers, uno de los showmen del horario nocturno en la televisión norteamericana.

La gala inició a las 6 p.m. (horario E.T) con la alfombra roja, que fue transmitida en la página Facebook de los Golden Globes.

Preparativos para la alfombra roja de los Globos de Oro. (Foto: AFP)

LAS FAVORITAS DE LA NOCHE "The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro tiene siete nominaciones en categorías como Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor banda sonora, Mejor actriz de reparto y Mejor guion. Es la favorita de la noche.

Los Globos de Oro no influyen de manera definitiva en los Oscar –que serán entregados el 4 de marzo–, pero es posible que marquen ciertas tendencias. También propician revanchas. Y a diferencia de los Oscar, los Globos de Oro dividen los rubros más mediáticos (película, actor y actriz) en las categorías de Drama y Musical/Comedia. El año pasado, por ejemplo, una gran favorita fue Emma Stone por "La La Land", pero al competir ella en Musical/Comedia, permitió que Isabelle Huppert diera el batacazo en Drama al imponerse a Natalie Portman para ganar el premio a Mejor Actriz por "Elle".

Esto generó tres escenarios: 1) la carrera hacia los Oscar de Portman se desplomó; 2) se confirmó el favoritismo de Stone; y 3) Huppert tuvo un merecido reconocimiento mayor que, se sabía, difícilmente se repetiría en los Oscar.

En el 2018, la mayoría de las categorías en cine están muy reñidas. Pero dado que la lotería y la futurología de los premios exigen resaltar a los favoritos, aquí van algunos: "The Shape of Water", sobre la empatía entre una limpiadora muda y una criatura anfibia, como Mejor Película en Drama; Saoirse Ronan como una muchacha que busca su lugar en el mundo en "Lady Bird", como Mejor Actriz en Musical/Comedia; o Gary Oldman como el visionario Winston Churchill en "Las horas más oscuras", en Mejor Actor en Drama. Nada está dicho.

En el apartado televisivo, los Globos de Oro también brindan recompensas, especialmente a las producciones que fueron ignoradas por el premio Emmy. Ahí está el caso de Katherine Langford, nominada a Mejor Actriz de TV en un Drama por "13 Reasons Why", la serie en la que hierven los tormentos adolescentes y que generó tal debate que es posible que el ruido no la haya favorecido al momento de valorarla.