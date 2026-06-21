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Resumen

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El personaje justiciero aparece en películas y series como "Te encontraré", "Búsqueda implacable", "El vengador anónimo”, “John Q.”, entre otros. (Foto: Netflix)
El personaje justiciero aparece en películas y series como "Te encontraré", "Búsqueda implacable", "El vengador anónimo”, “John Q.”, entre otros. (Foto: Netflix)
Por Leslie A. Galván

Si hablamos de padres justicieros, quizá el primero que se nos viene a la mente es Bryan Mills (interpretado por Liam Neeson) en “Búsqueda implacable” (“Taken”). El hombre rescata el cuerpo vulnerado de su hija mientras intenta limpiar las culpas de su paternidad ausente a punta de disparos y peleas a puño limpio. Esa idea de la paternidad heroica se ha vuelto casi un subgénero en sí mismo, y “Te encontraré” es el ejemplo más reciente.

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