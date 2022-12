Henry Cavill confirmó que no volverá a personificar a ‘Superman’ tras tener una conversación con James Gunn, el responsable de escribir la nueva entrega de la saga.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor británico confirmó que colgará la capa y los lentes de ‘Clark Kent’.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos. Después de todo, no regresaré como ‘Superman’. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, antes de eso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, dijo en comunicado.

El actor Henry Cavill le recordó a los seguidores de ‘Superman’ que el personaje seguirá existiendo: “Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… ‘Superman’ sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”.

“Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, concluyó.

Cavill había anunciado su retorno a la franquicia en octubre de 2022, pero luego de tener una conversación con James Gunn y Peter Safran, directores y productores de la película, el actor no volverá más como ‘Superman’.