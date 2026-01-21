Kenan Thompson y Kel Mitchell se reencuentran en una comedia de terror con Frankenstein

Escuchar
Kenan y Kel regresan juntos en una comedia de terror inspirada en Frankenstein. (Foto: Instagram/@kenanthompson)

Kenan Thompson y Kel Mitchell, icónicos por su trabajo conjunto en Nickelodeon, volverán a compartir pantalla en Kenan & Kel Meet Frankenstein, una comedia de terror que ambos protagonizarán y producirán. La película entrará en etapa de producción durante el verano y apuesta por mezclar humor, elementos clásicos del cine de monstruos y la química que convirtió a la dupla en un referente de la comedia televisiva.

