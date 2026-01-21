Kenan Thompson y Kel Mitchell se reencuentran en una comedia de terror con Frankenstein

Kenan Thompson y Kel Mitchell, icónicos por su trabajo conjunto en Nickelodeon, volverán a compartir pantalla en Kenan & Kel Meet Frankenstein, una comedia de terror que ambos protagonizarán y producirán. La película entrará en etapa de producción durante el verano y apuesta por mezclar humor, elementos clásicos del cine de monstruos y la química que convirtió a la dupla en un referente de la comedia televisiva.

El proyecto es coproducido por Artists for Artists, la compañía de Thompson, junto a Range Media Partners. Las ventas estarán a cargo de Brian Kavanaugh-Jones y Pete Micelli. El guion fue escrito por Jonah Feingold, quien plantea una historia que rinde homenaje directo a las antiguas películas de Abbott y Costello Meet…, conocidas por fusionar comedia física con figuras icónicas del terror clásico.

Según la sinopsis oficial, Thompson y Mitchell interpretarán a dos conductores de reparto cuya jornada cotidiana da un giro inesperado cuando llegan a un castillo inquietante y fuera de lugar. Allí, de manera accidental, despiertan al monstruo de Frankenstein, transformando una noche común en una desesperada lucha por sobrevivir mientras intentan huir del temible personaje.

La producción contará además con John Ryan Jr., cofundador de Artists for Artists; Carter Swan; y los productores ejecutivos Will Hariton, Azim Spicer y Monica Weber. El anuncio del proyecto se realizó al final del programa Good Sports en Prime Video, donde Mitchell participó como conductor invitado, sorprendiendo a los seguidores de la dupla.

Thompson destacó que el filme representa una nueva oportunidad para colaborar desde la nostalgia, pero con una propuesta distinta. Mitchell, por su parte, subrayó que el reencuentro se siente natural y que la película permitirá explorar una faceta divertida y aterradora al mismo tiempo, conectando con el público que creció con ellos y con nuevas audiencias.

