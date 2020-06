No solo los cómics clásicos de superhéroes se convierten en películas. Esta tendencia también ha llegado a otra clase de historias, como es el caso de “La Vieja Guardia” (”The Old Guard”); cómic de la editorial Image que sigue a soldados inmortales que, durante miles de años, han buscado hacer el bien. La historia, protagonizada por Charlize Theron, llega a todo el mundo 10 de julio por Netflix.

Detrás de este cómic están tanto el guionista estadounidense Greg Rucka, así como el dibujante Leandro Fernández; argentino que lleva metido en la industria más de 20 años y que, por momentos, no puede creer que su trabajo llegue al cine. Aunque méritos previos no le faltan, tal y como lo demuestra el amplio catálogo de títulos en los que ha dibujado, incluyendo “Wolverine”, Deadpool”, “The Punisher”; etc. El Comercio conversó con Fernández para saber que hay detrás de la creación de narrativa gráfica, así como del proceso para que una historieta de el salto a las pantallas.

No sé si sea correcto decir que el sueño de todo historietista es que su cómic sea llevado al cine o la TV.

Sí, claro. Particularmente en mi caso, desde muy chico relacioné a la historieta con el cine de la manera que a mi me llegaba y, sí, es algo que incluso de alguna manera u otra había soñado. Así que es algo increíble, muy excitante; muy bueno.

Los bocetos de Leandro Fernández para el cómic de "La Vieja Guardia".

Tu estilo tiene mucho en común con el de Eduardo Risso, por el extenso uso del contraste. ¿Cómo describirías tu propuesta gráfica?

El punto en que tenemos en común es el uso del blanco y negro de manera muy contrastada. No solo tengo esto en común con el dibujo de Eduardo, sino con el de muchos dibujantes argentinos y, probablemente, tenga algo que ver con el hecho de que durante muchos años las historietas que se hacían en Argentina salían publicadas en blanco y negro. Entonces concebimos la página como para que se vea terminada en blanco y negro. El negro, en cierto modo, le da un peso visual a la página. Obviamente, el color después la completa mucho más, le da un poco más de volumen y en el caso, por ejemplo, de “La Vieja Guardia”, con la colorista (Daniela Miwa) trabajamos uno al lado del otro, sobre todo para estar atentos a los efectos de iluminación.

¿Cómo es el proceso para llegar a trabajar en grandes editoriales, como es el caso de Image (que publicó “La Vieja Guardia”)?

En el caso mío, yo hace muchos años que estoy trabajando. Comencé a intentar trabajar con historietas en la década del 90. Vi que para poder trabajar de esto tenía que hacerlo en el exterior, yo comencé en una revista de Italia y después empecé a buscar en Estados Unidos, sobre todo porque quería tener cierta continuidad para mantenerme activo (por las decenas de cómics que se publican cada semana allí). En su momento fue una cuestión de viajar mucho, tocar puertas, tratar de conocer gente; era muy personal la cosa porque estamos hablando de los inicios de internet, cuando no estaba establecido como algo corriente. Fue una búsqueda personal, mandar por correo dibujos, por fax. Era más engorroso que la forma que se puede hacer ahora.

A la izquierda, Andrómaca de Escitia, líder de "La Vieja Guardia" en el cómic. A la derecha, el personaje interpretado por Charlize Theron. Fotos: Image/ Netflix.

¿Cómo funciona el proceso de llevar un cómic al cine o la TV? ¿Es el autor quien se encarga de promoverlo, la editorial?

Bueno, no hay una forma fija, un procedimiento estándar de cómo hacerlo. A veces hay una obra y la productora se acerca a los autores de manera independiente o uno puede tener un agente y buscar. En este caso lo hicimos a través de un agente y así se fueron dando los pasos; hablando con productoras y después apareció la oportunidad de Netflix, con Charlize; que es la productora de la película. No sé exactamente cómo se dieron los pasos, porque no lo tengo tan presente, pero fue algo gradual.

¿Es idea mía o cada nuevo cómic es hecho con el potencial de ser llevado al cine?

Hay muchas obras que tienen la potencialidad de ser trasladadas al cine. De hecho, el medio de la historieta y el cine tienen en común que son historias que se cuentan con un lenguaje visual, son medios que están relacionados y se retroalimentan el uno del otro. La historieta mira mucho al cine y el cine mira a la historieta; si bien no siempre, pero hablando en términos generales hay muchos directores que se basan en los recursos visuales de la historieta, los recursos narrativos, y lo mismo pasa al revés: los dibujantes miramos mucho el cine con esos ojos para ver qué podemos incorporar a nuestro trabajo. Uno lo puede tener como un sueño (que tu obra llegue al cine), pero no lo hace como quien lo espera. Por lo menos en mi caso, trato de contar una historia de manera correcta, atractivamente; eso ya es bastante difícil como para. ese objetivo, que no se da de manera tan directa.

Una muestra del trabajo de Leandro Feránandez. Cortesía: Image/ Netflix.

Ahora que mencionas que el cine, hay una página de “La Vieja Guardia” donde vemos morir a Andy en distintos momentos de la historia (ver imagen superior). En cada cuadro, ella cae un poco más. ¿Cómo fue crear esta página tan impactante?

Con Greg trabajamos a la par, y hay muchas veces que el recurso está planteado desde el guion y hay veces que lo desarrollo yo. Se trata de contar una historia de la mejor manera posible. Me acuerdo que en ese caso la dibujé por cuadros, y cada cuadro lo acompaña una palabra, le da una temporalidad muy interesante. Decidí contarlo con siluetas, muchas veces prefiero sugerir que mostrar de manera directa algo.En este caso, le daba más rapidez e intensidad dramática.

¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que “La Vieja Guardia” tendría una película y Charlize Theron sería la protagonista?

Bueno, cuando me enteré que iba a ser llevado al cine, fue realmente una sorpresa, porque desde muy chico siempre relacioné mucho la historieta con el cine, pero no sé si me atreví a soñar con eso como una posibilidad real. Hay momentos en los que todavía no lo puedo creer, sobre todo porque tuve la oportunidad de estar en el set. Fue muy tenso estar allí y ver la complejidad de lo que hace falta para mostrar la imagen en una pantalla, en contraste con lo que es mi trabajo día a día; que es estar dibujando en mi tablero lo que me sale de la cabeza. Cuando me enteré que era Charlize quien iba a ser Andy, también superó muchísimo mis expectativas.