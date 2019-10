El actor Matt Damon perdió una cantidad considerable de dinero al elegir no protagonizar “Avatar” (2009) de James Cameron, reveló el actor en a la revista CQ British en una entrevista para (en inglés) promocionar la cinta “Ford v Ferrari” (“Contra lo imposible” en español) junto a Christian Bale.

En el diálogo, el actor de "Good Will Hunting" reveló que James Cameron se le acercó antes de que empezara la filmación de su película de ciencia ficción con un trato demasiado bueno para negarse.

"Jim Cameron me ofreció 'Avatar'. Y cuando me lo ofreció, me dijo 'Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor famoso. Pero si tu n o lo aceptas, voy a encontrar a un actor desconocido y dárselo, porque esta película no te necesita realmente. Pero si aceptas, te puedo dar el 10% de..."

Si bien Damon no especifica qué es el 10%, todos los medios que han replicado la entrevista han especulado que se trata de parte de las ganancias de la cinta. Considerando que “Avatar” es la segunda película más taquillera de todos los tiempos (sin contar la inflación), de ser cierto esto Matt Damon se perdió US$278 millones de ganancias (“Avatar" recaudó un total de US$2,79 mil millones).

Y si bien el actor lamentó el perderse la oportunidad de trabajar con el legendario director canadiense, señaló que trabajar en "Avatar" habría causado problemas para el equipo de "The Bourne Ultimatum", incluyendo el director Paul Greengrass.

Damon también relató que le contó la historia al actor y guionista John Krasinski mientras trabajaban en el guion de "Promised Land" (2012). Le cuento la historia y él dice '¿Qué?'. Se paró y empezó a pasearse de un lado a otro en la cocina".

“'Ok. ok. ok. ok. ok.', me dijo. ‘Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Excepto que, en ese momento, estaríamos haciendo esta conversación en el espacio’”, añade Damon. “Así que sí, he perdido la oportunidad de ganar más dinero que cualquier otro actor”.