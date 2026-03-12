La temporada de premios del cine llega a su punto culminante con la entrega de los Oscar 2026, la gala más importante de la industria cinematográfica. La ceremonia reunirá a las principales figuras de Hollywood para reconocer a las mejores producciones del último año en una noche marcada por la alfombra roja, los discursos emotivos y la tradicional estatuilla dorada otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A casi un siglo de su primera edición, celebrada en 1929, el premio se mantiene como el mayor símbolo de prestigio para el cine mundial. La edición número 98 premiará a las películas estrenadas en 2025 y pondrá en competencia a producciones que han marcado la temporada, con títulos como “Sinners”, “One Battle After Another”, “Marty Supreme” y “Hamnet”.

“Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, lidera los Oscar 2026 con 14 nominaciones y se perfila como una de las grandes favoritas de la noche. (Warner Bros. Pictures via AP) / Courtesy of Warner Bros. Pictures

¿Cuándo son los Oscar 2026?

Los Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo. La ceremonia corresponde a la edición número 98 del galardón y marcará el cierre oficial de la temporada de premios del cine.

La gala se realizará en el Dolby Theatre, el recinto ubicado en el complejo Ovation Hollywood que desde 2002 funciona como sede habitual de la ceremonia.

¿A qué hora son los Oscar 2026?

La transmisión comenzará con la alfombra roja a las 5:00 p.m. (hora de Perú), mientras que la ceremonia principal iniciará a las 6:00 p.m.

Estos son algunos horarios en la región:

Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia y República Dominicana: 7:00 p.m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 8:00 p.m.

La gala suele durar alrededor de tres horas y media, por lo que se estima que finalizará cerca de las 9:30 p.m.

Leonardo DiCaprio protagoniza “One Battle After Another”, uno de los thrillers más comentados del año y fuerte contendiente en los Oscars 2026. (Warner Bros. Pictures via AP)

¿Por dónde ver los Oscar 2026?

La ceremonia podrá verse en televisión a través del canal TNT y también en streaming mediante la plataforma HBO Max.

Ambas señales transmitirán el evento completo para América Latina, incluyendo la cobertura previa de la alfombra roja.

¿Quiénes son los presentadores de los Oscar 2026?

El anfitrión de la ceremonia será el comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, quien repite como conductor tras la buena recepción que tuvo su participación en la edición anterior.

A lo largo de la noche, varias celebridades subirán al escenario para anunciar a los ganadores en distintas categorías. Entre los presentadores confirmados se encuentran:

Will Arnett

Priyanka Chopra Jonas

Robert Downey Jr.

Anne Hathaway

Paul Mescal

Gwyneth Paltrow

Javier Bardem

Chris Evans

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Maya Rudolph

Adrien Brody

Kieran Culkin

Mikey Madison

Zoe Saldaña

Además, durante la ceremonia habrá presentaciones musicales, entre ellas la interpretación de “Golden”, de la película “K-Pop Demon Hunters”, y “I Lied to You”, del filme “Sinners”.

“Marty Supreme”, una comedia deportiva que sorprendió en la temporada de premios, compite entre las producciones más comentadas rumbo a los Oscar 2026.

¿Quiénes son los presentadores de la alfombra roja en los Oscar 2026?

La cobertura internacional de la alfombra roja contará con la participación de Tamron Hall y Jesse Palmer.

Para la transmisión de TNT en Latinoamérica estarán el periodista argentino Axel Kuschevatzky y la conductora mexicana Lety Sahagún, quienes comentarán la llegada de las estrellas y los momentos previos a la ceremonia.

¿Quiénes son los favoritos de los Oscar 2026?

Entre las producciones que lideran la temporada destaca “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que encabeza la lista con 14 nominaciones, una cifra alcanzada por pocas películas en la historia.

Le sigue “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 13 nominaciones. También figuran entre las favoritas “Marty Supreme” y “Hamnet”.

En las categorías actorales aparecen nombres destacados como Sean Penn, Amy Madigan, Michael B. Jordan y Jessie Buckley.

La nueva versión de “Frankenstein” reinterpreta el clásico de Mary Shelley y se suma a las producciones destacadas de la temporada de premios.(Foto: Netflix)

¿Quiénes son los nominados de los Oscar 2026?

Mejor película:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme - (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) O Agente Secreto (“El agente secreto”)

(“El agente secreto”) Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) Train Dreams - (“Sueños de trenes”)

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)

(“Si pudiera, te patearía”) Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Emma Stone - Bugonia

Mejor actor protagonista:

Timothée Chalamet - Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners (“Pecadores”)

Wagner Moura - O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz de reparto:

Elle Fanning - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Amy Madigan - Weapons (“La hora de la desaparición”)

(“La hora de la desaparición”) Wunmi Mosaku - Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) Teyana Taylor - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor actor de reparto:

Benicio del Toro - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) Sean Penn - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Stellan Skarsgård - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Mejor dirección:

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Joachim Trier - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Ryan Coogler - Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion original:

Blue Moon

It Was Just an Accident - (“Un simple accidente”)

(“Un simple accidente”) Marty Supreme - (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) Sentimental Value - (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Sinners - (“Pecadores”)

Mejor guion adaptado:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Train Dreams - (“Sueños de Trenes”)

Mejor canción original:

Dear Me - Diane Warren: Relentless

- Golden - KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

- (“Las guerreras k-pop”) I Lied to You - Sinners (“Pecadores”)

- (“Pecadores”) Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi

- Train Dreams - Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor banda sonora original:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor película internacional:

O Agente Secreto (“El agente secreto”) - Brasil

(“El agente secreto”) - Brasil It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) - Francia

(“Un simple accidente”) - Francia Sentimental Value (“Valor sentimental”) - Noruega

(“Valor sentimental”) - Noruega “Sirat: Trance en el desierto” - España

The Voice of Hind Rajab - (“La voz de Hind Rajab”) - Túnez

Mejor película de animación:

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

(“Las guerreras k-pop”) Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental:

The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)

(“Alabama: presos del sistema”) Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)

(“Abrázame en la luz”) Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor maquillaje y peluquería:

Frankenstein

Kokuho

Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) The Smashing Machine ( “La Máquina: The Smashing Machine”)

“La Máquina: The Smashing Machine”) The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)

Mejor diseño de vestuario:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

(“Avatar: fuego y cenizas”) Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor sonido:

F1

Frankenstein

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) “Sirāt: trance en el desierto”

Mejor edición:

F1

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Sentimental Value (“Valor sentimental”)

(“Valor sentimental”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor fotografía:

Frankenstein

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) Sinners (“Pecadores”)

(“Pecadores”) Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejores efectos visuales:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

(“Avatar: fuego y cenizas”) F1

Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)

(“Jurassic World: El Renacer”) The Lost Bus (“A través del fuego”)

(“A través del fuego”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje de ficción:

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

(“Marty Supremo”) One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

(“Una batalla tras otra”) O Agente Secreto (“El agente secreto”)

(“El agente secreto”) Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje animado: