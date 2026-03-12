Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La temporada de premios del cine llega a su punto culminante con la entrega de los Oscar 2026, la gala más importante de la industria cinematográfica. La ceremonia reunirá a las principales figuras de Hollywood para reconocer a las mejores producciones del último año en una noche marcada por la alfombra roja, los discursos emotivos y la tradicional estatuilla dorada otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
A casi un siglo de su primera edición, celebrada en 1929, el premio se mantiene como el mayor símbolo de prestigio para el cine mundial. La edición número 98 premiará a las películas estrenadas en 2025 y pondrá en competencia a producciones que han marcado la temporada, con títulos como “Sinners”, “One Battle After Another”, “Marty Supreme” y “Hamnet”.
¿Cuándo son los Oscar 2026?
Los Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo. La ceremonia corresponde a la edición número 98 del galardón y marcará el cierre oficial de la temporada de premios del cine.
La gala se realizará en el Dolby Theatre, el recinto ubicado en el complejo Ovation Hollywood que desde 2002 funciona como sede habitual de la ceremonia.
¿A qué hora son los Oscar 2026?
La transmisión comenzará con la alfombra roja a las 5:00 p.m. (hora de Perú), mientras que la ceremonia principal iniciará a las 6:00 p.m.
Estos son algunos horarios en la región:
- Estados Unidos (PT): 4:00 p.m.
- México y Centroamérica: 5:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.
- Bolivia y República Dominicana: 7:00 p.m.
- Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 8:00 p.m.
La gala suele durar alrededor de tres horas y media, por lo que se estima que finalizará cerca de las 9:30 p.m.
¿Por dónde ver los Oscar 2026?
La ceremonia podrá verse en televisión a través del canal TNT y también en streaming mediante la plataforma HBO Max.
Ambas señales transmitirán el evento completo para América Latina, incluyendo la cobertura previa de la alfombra roja.
¿Quiénes son los presentadores de los Oscar 2026?
El anfitrión de la ceremonia será el comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, quien repite como conductor tras la buena recepción que tuvo su participación en la edición anterior.
A lo largo de la noche, varias celebridades subirán al escenario para anunciar a los ganadores en distintas categorías. Entre los presentadores confirmados se encuentran:
- Will Arnett
- Priyanka Chopra Jonas
- Robert Downey Jr.
- Anne Hathaway
- Paul Mescal
- Gwyneth Paltrow
- Javier Bardem
- Chris Evans
- Demi Moore
- Kumail Nanjiani
- Maya Rudolph
- Adrien Brody
- Kieran Culkin
- Mikey Madison
- Zoe Saldaña
Además, durante la ceremonia habrá presentaciones musicales, entre ellas la interpretación de “Golden”, de la película “K-Pop Demon Hunters”, y “I Lied to You”, del filme “Sinners”.
¿Quiénes son los presentadores de la alfombra roja en los Oscar 2026?
La cobertura internacional de la alfombra roja contará con la participación de Tamron Hall y Jesse Palmer.
Para la transmisión de TNT en Latinoamérica estarán el periodista argentino Axel Kuschevatzky y la conductora mexicana Lety Sahagún, quienes comentarán la llegada de las estrellas y los momentos previos a la ceremonia.
¿Quiénes son los favoritos de los Oscar 2026?
Entre las producciones que lideran la temporada destaca “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que encabeza la lista con 14 nominaciones, una cifra alcanzada por pocas películas en la historia.
Le sigue “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 13 nominaciones. También figuran entre las favoritas “Marty Supreme” y “Hamnet”.
En las categorías actorales aparecen nombres destacados como Sean Penn, Amy Madigan, Michael B. Jordan y Jessie Buckley.
¿Quiénes son los nominados de los Oscar 2026?
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams - (“Sueños de trenes”)
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners (“Pecadores”)
- Wagner Moura - O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Amy Madigan - Weapons (“La hora de la desaparición”)
- Wunmi Mosaku - Sinners (“Pecadores”)
- Teyana Taylor - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners (“Pecadores”)
- Sean Penn - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor dirección:
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Joachim Trier - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Ryan Coogler - Sinners (“Pecadores”)
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident - (“Un simple accidente”)
- Marty Supreme - (“Marty Supremo”)
- Sentimental Value - (“Valor sentimental”)
- Sinners - (“Pecadores”)
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Train Dreams - (“Sueños de Trenes”)
Mejor canción original:
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- I Lied to You - Sinners (“Pecadores”)
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
- Train Dreams - Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto (“El agente secreto”) - Brasil
- It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) - Francia
- Sentimental Value (“Valor sentimental”) - Noruega
- “Sirat: Trance en el desierto” - España
- The Voice of Hind Rajab - (“La voz de Hind Rajab”) - Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)
- Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners (“Pecadores”)
- The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
- The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- “Sirāt: trance en el desierto”
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- F1
- Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)
- The Lost Bus (“A través del fuego”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan (“Plan de retiro”)
- The Three Sisters
