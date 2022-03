Una ceremonia distinta es lo que propone la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este domingo 27 de marzo cuando, en directo para todo el mundo, transmita la 94 entrega de los Premios Oscar. Con algunas secuencias pregrabadas, la presencia de famosos no ligados al cine y otras sorpresas, la organización espera remontar las bajas audiencias que, a lo largo de los años, ha tenido y que ahora amenazan la existencia del tradicional evento.

Hora para ver el Oscar 2022

Estados Unidos: 8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico)

8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico) Perú y Colombia: 8:18 a.m.

8:18 a.m. México: 7:18 a.m.

7:18 a.m. Venezuela: 9:18 a.m.

9:18 a.m. Chile y Argentina: 10:18 a.m.

10:18 a.m. España: 2:18 p.m.

Canales

Estados Unidos: ABC

ABC América Latina: TNT y TNT Series

TNT y TNT Series España: Movistar+

Ver online

Las plataformas que transmiten la ceremonia del Oscar 2022 oficialmente permiten verla en sus versiones web, como DirecTV GO, Movistar Play, ABC, etc. Consulta con tu operador local para más información.

¿Dónde se desarrolla?

Como siempre, la entrega de los Premios Oscar se lleva a cabo desde la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos); con los talentos reunidos en el Dolby Theatre, que este 2022 albergará por vigésima primera ocasión el evento. El recinto es decorado con estatuas gigantes que simulan el dorado premio.

Alfombra roja

Si bien los canales TNT y TNT Series transmitirán un especial desde la alfombra roja del Oscar 2022 una hora antes del evento, el canal E! Entertainment tiene preparado un especial desde las 4:10 p.m. (hora de Colombia, Ecuador y Perú).





La lista de nominados

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds (“Belfast”)

Troy Kotsur (“CODA”)

Jesse Plemons (“The Power of the Dog”)

J.K. Simmons (“Being the Ricardos”)

Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley (“The Lost Daughter”)

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Judy Dench (“Belfast”

Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”)

Aunjanue Ellis (“King Richard”)

Mejor cortometraje animado

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

Mejor diseño de vestuario

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Mejor cortometraje de acción real

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”

“The Long Goodbye”

“On My Mind”

“Please Hold”

Mejor banda sonora

“Don’t Look Up,” Nicholas Britell

“Dune,” Hans Zimmer

“Encanto,” Germaine Franco

“Parallel Mothers,” Alberto Iglesias

“The Power of the Dog,” Jonny Greenwood

Mejor sonido

“Belfast”

“Dune”

“No Time to Die”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Mejor guion adaptado

“CODA,” Siân Heder

“Drive My Car,” Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

“Dune,” Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

“The Lost Daughter,” Maggie Gyllenhaal

“The Power of the Dog,” Jane Campion

Mejor guion original

“Belfast,” Kenneth Branagh

“Don’t Look Up,” Adam McKay, David Sirota

“King Richard,” Zach Baylin

“Licorice Pizza,” Paul Thomas Anderson

“The Worst Person in the World,” Eskil Vogt, Joachim Troer

Mejor actor principal

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Will Smith (“King Richard”)

Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)

Mejor actriz principal

Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman (“The Lost Daughter”)

Penélope Cruz (“Parallel Mothers”)

Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Kristen Stewart (“Spencer”)

Mejor película animada

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. the Machines”

“Raya and the Last Dragon”

Mejor cinematografía

“Dune,” Greig Fraser

“Nightmare Alley,” Dan Laustsen

“The Power of the Dog,” Ari Wegner

“The Tragedy of Macbeth,” Bruno Delbonnel

“West Side Story,” Janusz Kamiński

Mejor película documental

“Ascension”

“Attica”

“Flee”

“Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

“Writing With Fire”

Mejor corto documental

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs for Benazir”

“When We Were Bullies”

Mejor edición

“Don’t Look Up”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog”

“Tick, Tick … Boom!”

Mejor película internacional

“Drive My Car” (Japan)

“Flee” (Denmark)

“The Hand of God” (Italy)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“The Worst Person in the World” (Norway)

Mejor maquillaje y peinado

“Coming 2 America”

“Cruella”

“Dune”

“The Eyes of Tammy Faye”

“House of Gucci”

Mejor canción original

“Be Alive” (“King Richard”), Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), Van Morrison

“No Time to Die” (“No Time to Die”), Billie Eilish, Finneas O’Connell

“Somehow You Do” (“Four Good Days”), Diane Warren

Mejor diseño de producción

“Dune”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

Mejores efectos visuales

“Dune”

“Free Guy”

“No Time to Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”

Mejor director

Kenneth Branagh (“Belfast”)

Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”)

Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”)

Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Steven Spielberg (“West Side Story”)

Mejor película

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Más sobe la ceremonia: Rachel Zegler, por fin, fue invitada

La estrella de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) Rachel Zegler podrá tener su momento en los Oscar después de todo. La actriz latina de 20 años fue invitada como presentadora a la ceremonia, según la publicación The Hollywood Reporter.

El gesto se produjo dos días después de que Zegler, quien interpreta a María en la película musical de Steven Spielberg, publicara en sus redes sociales que no había sido invitada a los premios y que apoyaría el filme desde su sofá. “West Side Story” está nominada a siete galardones que incluyen mejor película, dirección y actriz de reparto para Ariana DeBose, quien se espera que gane.

La publicación suscitó muchas reacciones en línea; muchos no podían entender por qué la protagonista de una nominada a mejor película no habría sido invitada a la ceremonia o al menos a presentar un premio.

“Espero que ocurra algún milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces”, continuó Zegler en Instagram. “Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película”.

De director de videos al Oscar

Tan solo hace cuatro años, el cineasta mexicano Carlos López Estrada estrenó su ópera prima tras haber dirigido docenas de comerciales y videos musicales, incluyendo de estrellas como Billie Eilish. Ahora está nominado a un Oscar como codirector de “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”) de Disney, y ya trabaja en una próxima cinta animada del estudio.

El director de 33 años, que se mudó a Estados Unidos a los 12 y más tarde estudió cine en la Universidad de Chapman, sólo requirió de un largometraje para llamar la atención de Hollywood. “Blindspotting”, sobre un hombre que reevalúa su relación con su volátil mejor amigo estando en libertad condicional, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2018.

“En este mismo momento Disney Animation estaba buscando voces jóvenes, diversas, de fuera, para entrar al estudio de animación como directores”, dijo López Estrada a The Associated Press en una entrevista reciente. “Vieron ellos mis trabajos ... y yo creo que algo les llamó la atención, y entonces me invitaron a tener pláticas con los directores”.