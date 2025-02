En general, podríamos decir que no ha sido un año demasiado destacado para los Premios Óscar. El nivel de las cintas nominadas, en promedio, ha sido bajo. Y además de ello, el debate extracinematográfico se ha impuesto, opacando la discusión sobre la calidad en sí misma de las películas. Ya vistas las 10 cintas en carrera, pasamos a ubicarlas según nuestro criterio de valoración.

10. WICKED

Todo bien con Ariana Grande y Cynthia Erivo, pero aún están muy lejos del encanto de una figura como Judy Garland. Si “El mago de Oz” deslumbraba con su magia y modernidad, esta relectura del clásico termina siendo un espectáculo predecible, simplista, y demasiado infantilizado.

9. EMILIA PÉREZ

Una película irregular, efectista y esquemática, que repite y confirma algunos de los vicios que ya había exhibido antes su director, el francés Jacques Audiard. Pese a ello, hay que analizarla en sus propios términos, los de un musical fantasioso y sin ánimos de verosimilitud. Y aquí nada tienen que ver otros factores por los que se la critica, como los exabruptos Karla Sofía Gascón o el español masticado de Selena Gomez.

8. CÓNCLAVE

Un thriller a primera vista cautivador, que mantiene siempre en vilo al espectador. Sin embargo, esta historia sobre la elección de un nuevo Papa termina siendo algo tramposa por su abuso de artificios, de giros argumentales, de resoluciones inverosímiles. Lo mejor es la actuación de Ralph Fiennes.

7. LA SUSTANCIA

Demi Moore tendría muy merecido el Óscar a mejor actriz pues es quien mejor condensa el espíritu de esta película sobre la fama y el envejecimiento. Pero “La sustancia” no termina realmente de arriesgarse a ingresar en los terrenos más sórdidos del body horror, y desfallece en un tramo final soso e interminable.

6. AÚN ESTOY AQUÍ

La candidata brasilera de esta edición del Óscar es una cinta muy bien construida cuando retrata la presencia ominosa de la dictadura desde la contención, desde el silencio y la entereza de la protagonista Fernanda Torres, en su afán de proteger a su familia. En cambio, flaquea cuando juega con ciertos golpes de efecto y manipulaciones emocionales algo toscas, que empañan su lado más sutil.

5. NICKEL BOYS

Quizá la más audaz de las nominadas en cuanto a propuesta audiovisual. Esta historia sobre abusos y racismo filmada en primera persona sorprende no solo por esa mirada, sino por las formas de esa mirada, por sus imágenes evocadoras. Lamentablemente, el recurso termina fallándole. Se vuelve cansino, pierde sorpresa y consistencia. Una recomendación: busquen su película anterior, el documental “Hale County This Morning This Evening”. Una obra mucho más lograda.

4. UN COMPLETO DESCONOCIDO

Aunque el subgénero del biopic musical es uno de los favoritos de la Academia de Hollywood, últimamente luce algo desgastado, y hasta repetitivo. Pese a ello, aquí Timothée Chalamet hace un trabajo correcto como un joven Bob Dylan, sin caer en la imitación caricaturesca, y el director James Mangold le da un aire fresco a este tipo de relatos, no tan enfocado en el éxito y la grandiosidad de una estrella, sino explorando su tentación por el fracaso.

3. DUNA. PARTE 2

Esta secuela muestra interesantes matices en torno al honor y al destino, y se repotencia gracias al hábil manejo cinematográfico de Villeneuve. “Dune. Parte 2” convence por su inteligente adaptación del libro de Frank Herbert, por su meticulosa fotografía y por un ritmo narrativo que no cede a la prisa. Es lo que todo ‘blockbuster’ debería por lo menos dignarse a ser.

2. ANORA

No es la mejor película de su director, Sean Baker, pero le basta para destacar dentro del conjunto. Tiene un ritmo trepidante, un sentido del humor particular; tiene también a una protagonista encantadora como Mikey Madison, y al coprotagonista perfecto en el silencioso ruso Yura Borisov. El auténtico amor que siente Baker por estos personajes usualmente marginados, y la forma en que lo plasma desde los recursos del cine independiente, harían de “Anora” una ganadora del Óscar muy merecida.

1. EL BRUTALISTA

En un año en el que ninguna película nominada alcanza realmente un rango notable, “El brutalista” impacta por su monumentalidad y sobriedad, como las edificaciones arquitectónicas que motivan la historia. La cinta de Brady Corbet es aparentemente clásica, pero posee ciertos raptos innovadores bien calibrados. Es una épica sobre la creatividad de un artista aplastada por la realidad de un mundo hostil. Y descansa sobre los hombros de un muy inspirado Adrien Brody.