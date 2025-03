Una injusticia. Esa fue la opinión general en redes sociales luego de que Mikey Madison (25) ganase el Óscar a Mejor actriz principal, dejando sin el premio a la favorita absoluta Demi Moore (62). Esta siempre fue una posibilidad, pero no por ello el impacto ha sido menor; el discurso que se maneja es que la Academia no supo leer lo que “La Sustancia”, protagonizada por Moore, intentó contar. Al final del día no importa lo bien que una mujer madura trabaje, siempre una más joven podrá quitarle el reconocimiento merecido. La perdedora encajó el golpe con gracia, “celebrando” tras la gala con un par de bandejas de papas fritas.

Donde no hubo sorpresas fue con el premio de Mejor actor principal a Adrien Brody (“El brutalista”), aunque no por ello el paso del actor por la ceremonia estuvo privado de curiosidades. En la alfombra roja, antes de ganar el premio, la actriz Halle Berry lo sorprendió con un beso en la boca, una referencia a lo que el actor hizo con ella en 2003 al recoger su estatuilla por “El pianista” y que fue criticado al haber sido un acto no consensuado. Una más de Brody: cuando ganó este año estaba mascando chicle, así que se lo sacó de la boca y lo lanzó a su pareja, Georgina Chapman.

“Emilia Pérez”, la más nominada, solo se llevó dos estatuillas, pero ambos premios fueron severamente criticados. Ningún ganador de la cinta hizo mención a la comunidad transgénero, a pesar de que el tema es clave en la cinta. Y siendo específicos, “El mal”, ganadora de Mejor canción original, fue vapuleada por estar obviamente escrita por gente que no conoce el idioma español, además de que sus ganadores cantaron improvisadamente en el escenario, usando como única letra el título de la película.

El otro momento de crítica fue a Zoe Saldaña, pero no por lo que dijo en su discurso de aceptación, sino por su respuesta a una periodista en la rueda de prensa posterior. La reportera de Sensacine le consultó sobre el tema de la película, el narco, cuya representación ha sido hiriente para México. Saldaña sacó cuerpo, diciendo que “México no es el corazón de la película”, que es sobre cuatro mujeres que podían haber sido de cualquier país. Esto ha sido leído como una muestra de desprecio al país cuya historia ha sido apropiada para esta película y, ahora que ganó unos óscares, se le puede desechar.

Zoe Saldaña responde a las críticas sobre la representación de México en ‘Emilia Pérez’ tras la pregunta de @cristinaibaco pic.twitter.com/22kckLuyPJ — SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) March 3, 2025

Pero no todas fueron malas noticias. “Anora” rompió el récord de la mayor cantidad de óscares entregados a una sola persona en una ceremonia del Óscar por la misma película, en este caso para Sean Baker, quien recibió estatuillas por Mejor director, Mejor película, Mejor edición y Mejor guion original. Encima de todo, y en contraste con “Emilia Pérez”, él sí agradeció a un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad, las trabajadoras sexuales, las Anoras de la vida real. Unas de cal, otras de arena.