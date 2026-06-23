Representantes de la marca deportiva, El Comercio, Perú Runners y Porsche estuvieron presentes en la conferencia de prensa de la carrera. (Foto: El Comercio)
Representantes de la marca deportiva, El Comercio, Perú Runners y Porsche estuvieron presentes en la conferencia de prensa de la carrera. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

En medio de gran expectativa, la mañana de este martes 23 de junio se presentó oficialmente la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, evento deportivo que desde su primera edición ha sido de gran impacto en la comunidad runner de nuestro país, con un récord de ventas.

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