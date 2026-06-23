En medio de gran expectativa, la mañana de este martes 23 de junio se presentó oficialmente la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026, evento deportivo que desde su primera edición ha sido de gran impacto en la comunidad runner de nuestro país, con un récord de ventas.

Esta se dio en una conferencia de prensa realizada en la Boutique de Porsche, en el distrito de Surquillo, en la que estuvieron presentes Ximena Duran Delgado, coordinadora de Marketing de New Balance; Alejandra Rodríguez Larraín, gerente general de Perú Runners; y Gonzalo Flechelle, gerente de marca de Porsche.

“Tenemos una filosofía de marca que es ‘Run Your Way’. Lo que busca New Balance es no solamente apoyar a los corredores más experimentados sino también a los deportistas amateurs que buscan correr sus primeros kilómetros", dijo a este medio la representante de la marca deportiva.

“La expectativa es bastante alta en esta segunda edición. De hecho, se hizo ‘sold out’ en apenas dos horas, lo que es un indicador bastante alto para nosotros, con comentarios bastante positivos a través de las redes sociales”, añadió Duran Delgado.

Además de presentar oficialmente la indumentaria oficial que los corredores utilizarán el día de la carrera, el próximo domingo 5 de julio, se confirmó que la venta de los 3 mil cupos duró apenas dos horas, en un hecho sin precedentes y que marca un hito en el running de nuestro país.

Esta es la indumentaria oficial de la New Balance powered by El Comercio 2026.

El nivel de aceptación de la carrera supera a lo alcanzado en otras ediciones, incluso si nos remontamos a las que se hicieron hasta el año 2013, cuando entró en receso hasta su regreso oficial en 2025, con una iniciativa promueve el running inclusivo, donde no importa tu ritmo, distancia, motivación o estilo.

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