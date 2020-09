Los acordes son inconfundibles. Una serie de chirridos de violines, violonchelos y violas que acompañan al asesinato más famoso en la historia fílmica. Es así que en una ducha ubicada en un motel en medio de la nada el personaje interpretado por Janet Leigh encuentra un infame final acuchillada por un psicópata. Esta revolucionaria escena de la historia del cine fue disfrutada por primera vez por el público general un 8 de septiembre de 1960, cuando la película “Psicosis” (“Psycho”) de Alfred Hitchcock llegó a salas de cine en todo los Estados Unidos después de una premiere el 16 de junio del mismo año. A seis décadas de la difusión de la influyente cinta, revisamos uno de sus sucesores: el extraño remake dirigido por Gus Van Sant y estrenado en 1998 que, a pesar de ser una reproducción casi exacta de la cinta original, ni se acercó al éxito de su predecesor.

FIEL ‘REMAKE’

El hacer un ‘remake’ de una película de Hitchcock no era algo tan insólito. Ya en 1981 el director Boris Sagal volvió a filmar el clásico del realizador británico “Dial M for Murder” (1954). En 1998 Andrew Davis reinterpretaría el mismo material en que se basó Hitchcock para la cinta “A Perfect Murder”. Lo mismo pasaría con “Rebecca” y “Rear Window”, rehechos para televisión en 1997 y 1998 respectivamente. Con esto queremos decir que a pesar de que nadie pedía el regreso de la Norman Bates, no había ningún tabú de revivir las historias del ‘maestro del terror’.

Además, razones para triunfar no le faltaban para el remake de “Psicosis”, comenzando con el propio Gus Van Sant, un veterano en Hollywood con éxitos reconocidos como “My Own Private idaho” (1991) y, justo entonces, la ganadora de múltiples Oscars “Good Will Hunting” (1997). Mientras tanto el elenco tampoco era endeble, con nombres como Vince Vaughn, Anne Heche y William H. Macy para los roles que alguna vez ocuparon Anthony Perkins, Janet Leigh y Martin Balsam.

Mientras tanto la banda sonora estaba a cargo de Danny Elfman, compositor reconocido por centenares de películas entre las que destacan “Batman” (1989), “Men in Black” (1997) y “The Nightmare Before Christmas” (1993), entre muchas otras.

Con tanto talento la película parecía un éxito asegurado, pero para su estreno demostró ser un completo fracaso en las taquillas, recaudando solo US$37 millones en taquillas de todo el mundo con un presupuesto de US$60 millones según cifras de Box Office Mojo, su desempeño en las salas de cines fue decepcionante.

Tampoco consiguió muchos defensores en la crítica especializada, quienes encontraron en la minuciosa recreación de la obra de Hitchcock un ejercicio fútil y sin la chispa del original. “Tanto de la ‘nueva’ versión de Van Sant del clásico se mantiene igual que te sientas ahí sacudiendo la cabeza y murmurando ’¿por qué, oh, por qué?”, escribe por ejemplo el crítico de Film.com Peter Brunette.

Y aunque críticos más positivos encontraron en una versión que proponía nuevos elementos a la versión de Hitchcock, con el color en particular dándole otra dimensión a la cinta, al final el ‘remake’ no pudo ganarse a los conocedores del cine y actualmente mantiene un 38% de ‘frescura’ en el portal Rotten Tomatoes.

EXPERIMENTO

Se trató de un experimento. Al menos así sostuvo Van Sant 20 años después durante una entrevista con el WTF podcast y transcrita por Collider. “Había toda una razón detrás (del remake)... Creo que el proceso de hacerlo era el aprendizaje, no necesariamente el resultado. No era realmente de aprender sobre Hitchcock, era más que durante los 90 la broma sobre los ejecutivos era que ellos preferirían hacer una secuela antes que un trabajo original, porque había menos riesgo”.

Según el director, la idea de recrear cuadro por cuadro “Psicosis” era algo que ya tenía en mente en 1989, poco después de la salida de su película “Drugstore Cowboy”, luego que Universal le propusiera hacer un ‘remake’ de algunas de las antiguas propiedades del estudio.

Durante una reunión con el presidente de Universal Casey Silver, Van Sant propuso su idea. “Les dije ’lo que ustedes no han hecho es aceptar una pérdida y rehacer una película exactamente. Antes de solo hacer un ‘remake’ y darle un nuevo giro, solo reháganla de verdad’, porque nunca había visto eso hecho como un experimento”, recordó Van Sant.

La idea fue rechazada por los ejecutivos, al menos hasta que “Good Will Hunting” puso a Van Sant en la lista de nominados a mejor director, convirtiendo un proyecto que el realizador veía inicialmente como una situación hipotética en realidad.

Al final, como hemos descrito antes, la película no fue tan bien recibida como Van Sant quería. “Así que no terminó funcionando. Pero la idea era saber si podrías rehacer algo y lograr que repita sus resultados en la taquilla”, afirmó.

Pero para el realizador, la película ha encontrado nuevos adeptos en los últimos años y su valor ha aumentado también. “Es más importante ahora, creo, porque personas como tú me preguntan sobre ello. Está más vivo ahora que en el pasado cuando falló, solo que con el mundo del arte o el mundo moderno”.

La que también mantuvo su relevancia fue la historia de “Psicosis” con una serie de secuelas que mantuvieron, en su mayoría, a Anthony Perkins en el papel principal. Estas incluyeron a “Psycho 2” (1983), “Psycho 3” (1986), “Bates Motel” (1987) - la única sin Anthony Perkins- y “Psycho 4: The Beginning” (1990). Los personajes también tuvieron una nueva vida con la precuela “Bates Motel” (2013), una serie de televisión que muestra la vida de Bates (Freddie Highmore) y su madre Norma (Vera Farmiga) antes de los eventos de la película original.

