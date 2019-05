"Spider-Man: Far From Home": revelan tráiler oficial de la película| VIDEO

Marvel Studios lanzó un segundo tráiler de "Spider-Man: Far From Home", donde Peter Parker (Tom Holland) deberá enfrentarse al villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

[ALERTA SPOILER: SI NO HAS VISTO "AVENGERS: ENDGAME", NO VEAS ESTE TRÁILER]

Tal y como reveló Marvel, en esta nueva entrega "nuestro amigable vecino superhéroe decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de la pandilla, en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás las acciones heroicas durante unas semanas es desechado rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio detrás de varios ataques de unas criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente".

En el tráiler, tras lo ocurrido en lo "Avengers: Endgame", Peter Parker afirma que es hora de que haya un nuevo Ironman. El joven adolescente cree que el mundo merece a uno nuevo. Happy Hogan le indica que por ahora, lo que se necesita es que Spider-man defienda al planeta Tierra.

"Spider-Man: Far From Home" también destaca el rol de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y la presunta relación de May Parker (Marisa Tomei) con el personaje de Jon Favreau, Happy Hogan, la mano derecha de Tony Stark.

Tráiler de "Spider-Man: Far From Home". (Fuente: YouTube)

El debut en salas de esta película está programado para julio. El primer tráiler del héroe arácnido superó las 213 mil reproducciones en menos de media hora.