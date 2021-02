¿Por qué los monstruos más grandes de la ficción pelean en el adelanto de “Godzilla vs. Kong”? De momento, nadie lo sabe. Pero eso no importa. Cualquiera que desee ver esta película busca acción y no necesariamente sentido común. El nuevo adelanto de la cinta, lanzado en marco del Super Bowl 2021, ofrece acción a raudales.

Derrumbes, rayos, muchas preguntas y rostros de personas que no tienen idea de qué hacer cuando las dos criaturas más grandes del mundo empiezan a darse de golpes. En cambio, este nuevo adelanto reitera el mensaje ya conocido: antes de la humanidad hubo una guerra, de la cual Godzilla y King Kong son los únicos que permanecen en pie.

Dirigida por Adam Wingard (”Death Note”, “Blair Witch”), “Godzilla vs. Kong” llegará este 2021, lo quiera el Covid-19 o no. La cinta se encuentra en el paquete de contenidos exclusivos de la plataforma HBO Max, por medio de la cual también se estrenó, a finales del 2021, “Wonder Woman 1984″ de Patty Jenkins.

Vale resaltar que la cinta, en teoría, llegará a las salas de cine al mismo tiempo que a la plataforma de streaming. Esta simultaneidad, respuesta de Warner Bros. ante la pandemia del Covid-19, no ha sido bien recibida por todos los cineastas. Entre ellos está Denis Villeneuve, cuya cinta “Dune” también debería pasar por HBO Max de manera paralela a las salas.

