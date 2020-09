Tan solo diez días después de estrenarse en Netflix, “Cobra Kai”, el spin off de “Karate Kid”, no solo se convirtió en el programa número uno de la plataforma por streaming, sino que destapó del baúl de los recuerdos la nostalgia por una de las cintas más populares e icónicas de los ochentas; haciendo de esta y de su secuela televisiva lo más comentado en los últimos días.

“Encerar, pulir”, “la mosca y los palillos de Miyagi”, “La Patada de la Grulla de Daniel” o el tema “Cruel Summer” de Bananarama, son solo algunos referentes de “Karate Kid” que no dejan de comentarse en redes sociales entre otros ‘destapes’ alusivos a la cinta de 1984.

Entre estos, podemos destacar el tema “Sweep the leg” de la banda No More Kings, el cual se estrenó en 2007 y curiosamente ‘predijo’ la historia sobre la cual gira “Cobra Kai”.

EL VIDEO

El tema “Sweep the Leg” fue escrito por Pete Mitchell, integrante de No More Kings, y se convirtió en uno de los temas más exitosos de la banda ya que narraba la vida de Johnny Lawrence, veinte años después de su pelea final con Daniel Larusso en “Karate kid”.

“No lo vi venir arrastrándose por detrás. Casi me traga entero, por la emoción de la pelea. No fue por el dinero y no fue solo por diversión. Quería dejar una marca, solo quería ser alguien. Escuché al diablo susurrarme al oído: ¡Barre la pierna, Johnny! ¡Barre la pierna, Johnny! ¡Barre la pierna, Johnny!", dice la letra.

Pero no solo fue la historia de la canción lo atractivo de “Sweep the Leg”, sino el videclip, el cual fue dirigido y protagonizado por William Zabka, el actor que interpreta al villano Johnny y varios actores de “Karate Kid”, entre ellos, el mismo Ralph Macchio y Martin Kove como el sensei Kreese.

William Zabka, Pete Mitchell y Ralph Macchio cuando grabaron el tema de "Sweep the leg".

En el video, el cual incorpora varios elementos de “Karate Kid” nos presenta a un William Zabka y los miembros de Cobra Kai viviendo en un remolque. En la historia, el actor, sumido en el alcohol, no ha dejado de ver la cinta de 1984 por veinte años y sigue obsesionado por la pelea que su personaje perdió en aquel entonces.

Incluso, su novia les grita a los “Cobra Kai” que dejen de llamar Johnny al actor y que se vayan a vivir a otro lugar. Minutos después, perseguido por Mitchell, Zabka terminará enfrentándose a este en la final del Campeonato de Karate Sub-18 de All Valley y resultando ganador.

Finalmente, todo ha sido más que un sueño de Zabka, quien al día siguiente patinando en la calle será atropellado por Macchio y su auto deportivo.

“Sweep the Leg” recibió más de 80.000 reproducciones en su primera semana de lanzamiento y se convirtió en el video número uno en YouTube el 16 de marzo de 2007.

Cabe destacar que la historia de “Cobra Kai” aborda, treinta y cuatro años después, la vida de Daniel y Johnny en su etapa adulta. El primero, casado y con una hija, es un exitoso empresario dueño de una cadena de concesionarios de automóviles en el Valle de San Fernando. Mientras tanto, el segundo, separado y con un hijo que lo detesta, trabaja como plomero, entre otras labores de reparación doméstica.