Normalmente no desayuna, le basta con una taza de café. Ha llenado estadios y sido cabeza de grandes festivales. Dice un tal Chris Martin (vocalista de Coldplay) que si no fuera por su banda, ellos no existirían. Aunque nació en Inglaterra, se crió, estudió Bellas Artes y se unió a una banda en Glasgow, Escocia. Fran Healy es el vocalista de Travis, la banda que volverá al Perú 8 años después de su último show en nuestro país. ¿Cómo hace una banda para permanecer junta casi 30 años?

Influyentes y referentes de una primera camada de brit-pop, Travis, junto a Oasis y Radiohead, fueron armando el camino para una tierra que no deja de brindarnos músicos increíbles. Fueron muy importantes para que bandas como Coldplay y Keane luego existan en la escena musical. Tom Chaplin, recuerda haberse “enamorado perdidamente” de The Man Who (segundo álbum de estudio de Travis, lanzado en 1998). Mientras que Chris Martin, el líder de Coldplay, dijo alguna vez “Travis, la banda que inventó mi banda y muchas otras”. Normales los elogios.

A nuestro país vinieron dos veces. La primera en un festival realizado en 2008, donde “telonearon” a R.E.M. Hasta hoy, muchos comentan que los escoceses se robaron el show esa noche en el estadio Nacional. Su segunda visita fue a fines del 2016. Por ese entonces presentaban su álbum “Everything at once”. El lugar elegido fue el anfiteatro del Parque de la Exposición. Ahora volverán, una vez más 8 años después, presentando L.A. Times y seguramente recordando todos los éxitos que han acompañado estos 28 años de trayectoria como banda.

Hoy con un llamativo y atractivo (lástima que no se lo dije) cabello naranja, 9 de la mañana en Los Ángeles, la ciudad donde hoy reside, el vocalista de la banda que acaba de lanzar su décimo álbum de estudio, L.A. Times, conversa con nosotros vía Zoom.

―¿Cómo ha sido el trabajo de este nuevo álbum L.A. Times?

Sabes, estuve viendo el último lanzamiento de Coldplay (Moon Music). Viendo algunas entrevistas y cómo Chris Martin hablaba de ello. Creo que el amor es increíble, es bueno y tan poderoso, es realmente una gran cosa. Pero creo que nosotros, en Travis, hablamos de la vida. Esa es nuestra palabra. Chris es brillante, y creo que ambos somos muy buenos compositores. Me interesa porque de alguna manera somos contemporáneos y muchas veces nos preguntan cuáles son las diferencias entre estas dos bandas que a menudo se comparan entre sí y me di cuenta de que estoy muy enfocado en la vida, porque abarca todas estas cosas: amor, pérdida, muerte, dolor, ira y no tenemos miedo de ir allí. Porque así es la vida y creo que cuando vienes a ver a Travis, recibes y entiendes la vida, sientes como un “¡wow!”, no es solo un sentimiento. No sé, Radiohead es como lo opuesto al amor, Nick Cave puede ser oscuro, no creo que la vida sea solo eso. Hay mucho más. Y tratamos de encontrar una clave entre todo eso. Por eso creemos que la vida es la palabra clave.

―En Raze the Bar, quienes hacen los coros son nada menos que Chris Martin (Coldplay) y Brandon Flowers (The Killers). ¿Cómo se dio esta particular colaboración?

La canción está ambientada en un bar de Nueva York. Llamé a Chris y le pedí que me ayudara a ordenar un poco el tema. Cuando escuchó “Raze the Bar”, él realmente disfrutó la canción. Le pregunté si quería cantarla, porque hay un gran coro, y él dijo que sí. Luego incluso fue su idea decir: “¿Por qué no le pides a Brandon (Flowers) o a otras personas que canten también?”. Brandon también dijo “por supuesto” y así pasó. Suena muy bien, me gusta y creo que es probablemente la canción más increíble que hemos grabado.

―Quería parar un momento en “Live it all again”, se puede sentir como una canción triste por la guitarra y todo, pero ya nos contabas que el álbum va más por otra onda…

Quiero decir, en el disco empezamos con “Bus”. Yo recuerdo cuando era joven y también recuerdo cuánto tienen que ver el azar y la suerte con tus deseos. Y con “Live it all again” o “Raze the Bar”, hablamos de ser parte de algo más grande, como ir a un bar y cantar y estar con amigos, gente que no conoces, ser sociable. “Live it all again” es sobre el desamor, sobre tener que hacer cosas que no quieres hacer. “Gaslight” es sobre ser manipulado por alguien durante mucho tiempo y tener el coraje para salir de esa relación. “Alive” es sobre un amigo que murió y me di cuenta de que necesitaba escribir sobre el privilegio de estar vivo. “Home” es como estar atrapado en casa con mi hijo, realmente estoy enamorado de él, lo amo. “The River” es una canción acerca de la vida, sobre este viaje, sobre cómo uno se vuelve mayor y le puede tener miedo a la muerte.

"Yo no tengo miedo de morir, nunca lo tuve, siempre estoy mirando hacia adelante, hacia la aventura que viene, porque esa es la vida."

―¿Cómo definirías las canciones de Travis?

Todas las canciones que escribo no parten de una generalización, creo que por eso Travis no va a vender millones de discos, somos muy de nicho y muy específicos y eso es difícil de vender. Pero siempre hemos hecho eso y si tienes suerte de que tu canción pegue y tu disco sea masivo, eso es muy difícil de copiar, porque no puedes copiar lo real, es muy difícil. Puedes copiar todo lo demás, maquillarlo. Al final, el espectáculo se trata de la vida y de ser verdaderamente real.

―¿Cómo es estar en una banda que lleva juntos casi 30 años y con 10 álbumes encima?

Creo que tenemos mucha suerte de tener otras tres personas que complementan a la otra de manera perfecta. Creo que es una muy buena combinación y nada que haya sucedido ha sido lo suficientemente grande como para derribarnos o separarnos. Creo que, en general, eso es lo que sucede en cualquier relación. Algunas relaciones pueden ser como alguien que conociste en una fiesta y dices “ok, es lindo” y ése es el final. O también puede ser alguien que se queda contigo toda tu vida, pasa mucho con nuestros padres, por ejemplo. Podríamos hablar de esto durante horas. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con alguien sobre mi tío, que murió hace 30 años. Era una de las personas más divertidas que conocí. Me encantaría que alguien, 30 años después de mi muerte, todavía estuviera hablando de mí con tanto cariño, como si todavía estuviera vivo, como si todavía estuviera allí.

Las relaciones son todo lo que tenemos, y yo estoy muy feliz de estar en una banda que amo, y que ellos me quieren a mí también. Siempre cuidamos de nosotros y nada hasta ahora ha podido separarnos, así que a cruzar los dedos.

―Vinieron en 2008, 2016 y ahora es 2024. ¿Por qué Perú tiene que esperar 8 años para ver a Travis?

Sabes, nunca hemos tocado en Australia ni hemos ido a la India. La verdad, hay muchos lugares a los que nunca hemos ido. Si tienes suerte, puedes ir un par de veces o tres a un lugar en toda tu carrera. Cuando apareció Perú en el tour, estábamos en una reunión virtual y fue un momento bonito porque tenemos muy buenos recuerdos de allí. La verdad es que esto no depende en particular de la banda, siempre hay otras razones y personas detrás de todo esto. Nosotros siempre estamos felices de regresar, hemos pasado buenos momentos allí.

―¿Qué recuerdas del público peruano? Suele conocer mucho las canciones de la banda, tienen un club de fans aquí, ¿hay algo en particular que recuerden?

Creo que la gente de Escocia y la de Perú tienen algo en común. Son muy apasionados, les gusta pasarla bien. No sé por qué, cuando voy a lugares, la gente siempre quiere pasarla bien, en otros lugares del mundo, a veces la gente se queda parada, quieta y muy seria. Quizá sea su manera de disfrutar. Cuando vamos a Perú nos sentimos en casa, es muy similar a la actitud que cuando uno sale de noche a disfrutar, y para recordar un poco el inicio de la entrevista, nosotros amamos la vida y la música es una de las más poderosas herramientas de expresar vida. Realmente esperamos estar allá pronto.

TRAVIS EN LIMA

Raze the Bar Tour

Fecha: 13 de noviembre

Lugar: Arena 1 de la Costa Verde - San Miguel

Entradas: En Ticketmaster desde S/ 166