No soy amigo de Fran Healy, pero realmente me gustaría serlo. Tengo un par de fotos con el vocalista de la banda Travis, en una me abraza como si fuéramos amigos, pero no lo somos. Sus amigos son Dougie, Andy y Neil. Sus amigos son esos con los que conforma la banda Travis, inseparables durante 30 años e incansables para tocar ayer en el Arena 1 de San Miguel.

A fines de los 90, cuando aún teníamos walkmans o comenzaban a aparecer los primeros discmans, en el Reino Unido la música iba cambiando. La melancolía de Radiohead, el sonido de Oasis y Blur o el particular estilo de Travis. Siempre lo recalcan, se comenta, se puede leer incluso, que Travis es la banda que formó a Coldplay, la hoy exitosísima banda de Chris Martin y compañía. Pero incluso, también a Keane, que la próxima semana cantarán en Lima ante más de 12 mil personas. Travis, con un Fran con cabello naranja, con un Dougie que celebra su cumpleaños cerveza en mano y con un Andy que la rompe en la guitarra (busquen “Writing to reach you” o “Side” en vivo) y un Neil impecable en la batería. Quizá no sean los mejores de la clase, ni obtengan las mejores notas del salón, pero de que son los chicos más cool y los que mejor suenan, creo que no va a quedar ninguna duda.

Llegan al aeropuerto mientras realizan su gira sudamericana y sus fans los reciben cálidamente. Ellos reciben regalos, se toman fotos, dan cariño. Afuera de su hotel en Miraflores, aún con toda la seguridad reforzarda por motivo de la APEC, bajan a tomarse fotos con los fans y su hermosa comunidad de Travis Perú. A los medios le dan entrevistas por la noche pese a su apretada agenda y corta estadía. ¿Hay algo que no hagan bien estos muchachos?

Su concierto empezó alrededor de las 9:15 p.m. Daniel F fue el telonero del show en Arena 1. Y Travis, que tiene tres décadas haciendo música, no desentona. Son más de 3 mil personas en el recinto ubicado en San Miguel, pero Fran y compañía no se amilanan. Aunque parezca poco, quizá así el calor familiar se siente mejor. Su más reciente disco “L.A. Times” es protagonista del concierto. Temas como “Bus”, “Alive”, “The river”, “Raze the bar” y “Naked in New York City” sirven para que la gente conozca lo nuevo de la banda, que vuelve a sus raíces con impecable sonido y a hablar de la vida. Porque “la vida abarca muchas cosas: amor, pérdida, muerte, dolor y no tenemos miedo de ir allí”, como diría Fran Healy.

“Perdón por no hablar su idioma. Al menos soy bueno tocando la guitarra. Ése es nuestro lenguaje universal”.



En un show de casi dos horas, Travis repasa su trayectoria musical que inició con Good Feeling, su álbum debut lanzado en 1997. En este ‘Raze the Bar tour’ se incluyó de manera muy acertada dos temas de este primer álbum: “I love you anyways” y “Good Feeling”.

También hay tiempo para los hits “Sing” y “Side” (la canción que más disfrutan tocar en vivo). “Flowers in the window” le da un ambiente familiar al show, en el que los 4 integrantes de la banda tocan juntos el tema que es uno de los más coreados de la noche. “Turn”, “Love will come through”, “My eyes” y “Closer” (la canción que es mi debilidad de la banda) también tienen su momento en el show.

Fran Healy, vocalista de Travis, con la bandera peruana en la espalda. (Foto: Ciro Hermoza)

¿Cómo definiríamos el concierto de Travis? Muy emotivo, bastante íntimo y lleno de felicidad. Fran Healy y compañía se sienten como en casa en nuestro país, y eso lo demuestran los más de 3 mil fans que ayer se dieron cita en el Arena 1. Que pudo venir más gente, seguramente sí, pero este mes en particular la banda escocesa competía con otros shows de bandas más o menos en la misma onda: Franz Ferdinand hace una semana, Smashing Pumpkins hace 4 días y Keane la próxima semana. Esos bolsillos de los fánaticos del pop y rock deben estar adoloridos.

“Gracias por comprar su ticket para este show. Travis es de ustedes”.



La banda formada en Glasgow cerró su show con el clásico “Why does it always rain on me?”, un tema símbolo para los seguidores de Travis. Fran Healy, vocalista, bandera peruana a cuestas y cual superhéroe, “vuela” por el escenario de Arena 1 con la promesa de que volverán. Su show, uno de los mejores conciertos de este 2024, debe repetirse y que no se haga tan larga la espera para poder tenerlos de vuelta aquí en Perú.