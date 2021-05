Conforme a los criterios de Saber más

Fue en el 2017 que David Ancca Cuyo se puso por primera vez la mascapaicha sobre la cabeza para interpretar al Inca en la fiesta del Inti Raymi. Y vaya que fue especial, porque tras salir del templo del Qoricancha, no sabía lo que le esperaría en la agitada Plaza de Armas del Cusco: había una concentración por el paro de los docentes ocurrido ese año. A pesar de que el escenario estaba abarrotado de gente, lo condujeron en su anda o litera hasta allí, para que sacara adelante la celebración a toda costa.

“Me hicieron bajar y uno de los organizadores me dijo ‘no sé, tú harás algo’”, cuenta entre risas Ancca a El Comercio. “Estaba un poco confundido, era un caos. Pero tuve que improvisar, agradecerle al Dios Sol y dirigirme a la gente. Encima me hicieron dar una vuelta más a la plaza. Un desconcierto total”.

Superado el impasse, el actor pudo culminar su interpretación de Pachacútec con éxito. Repitió la experiencia los 24 de junio de los siguientes dos años, y en el 2020, lamentablemente, la pandemia le anuló la posibilidad de seguir celebrando el renacimiento del sol.

Fue el primer año sin esta conmemoración desde que en 1944 el historiador cusqueño Humberto Vidal Unda decidiera emprender la reconstrucción histórica del Wawa Inti Raymi, con el guion en quechua del escritor Faustino Espinoza Navarro.

Pero ahora, en este 2021, el Inti Raymi promete revivir de una manera diferente: si todo resulta como planeado, la festividad se realizará como era tradicional, aunque sin público. No habrá 700 artistas en escena, sino solo 450; pero en compensación, será transmitida por televisión a nivel nacional. El Proyecto Especial Bicentenario será el encargado de organizar el evento, informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra. Una edición diferente, especial y virtual, muy propia de nuestro contexto.

VIRTUAL E IMPERIAL

“Creo que será muy distinto sin la presencia de la gente, hay sentimientos encontrados. La pandemia ha provocado que muchas vidas se vayan de este mundo y también ha perjudicado a los artistas que trabajamos en actividades culturales”, señala David Ancca, elegido para encabezar el Inti Raymi por cuarta ocasión.

A sus 43 años, Ancca no solo es actor, sino también profesor en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. Y en esta temporada pandémica ha sido un inca obligado a familiarizarse con las clases virtuales. Lo mismo tendrá que hacer con el Inti Raymi: intentar transmitir su histrionismo (esta vez a todo el Perú) mediante una pantalla.

¿Cómo se prepara un docente de Lingüística para encarnar al emperador del Tahuantinsuyo? “Es un trabajo arduo y permanente –dice por teléfono desde el Cusco–. Llevo años tratando de profundizar y sentir lo que es ser un inca. Por eso me adentro en la parte histórica, en las crónicas y toda la documentación necesaria para interiorizar al personaje, captar su esencia. Hay que estar preparado en todos los aspectos”.

Y aunque es probable que este año su interpretación vaya a ser vista por muchos más peruanos, gracias a las señales de TV y de Internet, Ancca Cuyo todavía espera que pronto se pueda retomar la fiesta en su grandiosidad habitual. “Que de un momento a otro nos corten, a uno le choca. Porque el Inti Raymi trata del calor de la gente, de encontrarse. Es parte de nuestra cultura”, afirma. Y ojalá que así sea.

TE PUEDE INTERESAR